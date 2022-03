Miha odlazi, neće više to da trpi! Šok u Italiji, Srbin ide zbog gazde kluba, mijenja ga legenda Milana?

Ostaje da vidimo hoće li do kraja sezone doći do nekih važnijih promjena.

Izvor: Profimedia

Siniša Mihajlović je spreman da ode - srpski stručnjak na kraju sezone će napustiti klupu Bolonje, pišu italijanski mediji!

Nekadašnji selektor Srbije nije zadovoljan ambicijama kluba i zbog toga će po završetku sezone napustiti ekipu sa "Renato Dal'are".

Kako navodi "Korijere delo sport", Mihajlović sa Bolonjom ima ugovor do ljeta 2023. godine, ali neće ostati u klubu do njegovog isteka. Bolonja je trenutno na 12. mjestu u Seriji A, sa 33 boda i sigurnim mjestom u ligi i naredne sezone.

Ipak, za Mihajlovića to nije dovoljno. On je nezadovoljan timom koji ima na raspolaganju, kao i ambicijama vlasnika. One očito nisu na nivou koji Srbin priželjkuje, a sve je zakomplikovao prelazni rok.

Takehiro Tomijasu je napustio Bolonju i otišao u Arsenal, ali za njega nije dobio zamjenu. Takođe, "Korijere" piše i da bi Mihajlović želio da klub dovede i jednog centralnog vezistu i napadača koji bi mogao da bude podrška Marku Arnautoviću.

Očekuje se da će Miha i vlasnik kluba Džoi Saputo voditi razgovore narednih nedjelja oko budućnosti i ambicija kluba, a ukoliko do konačnog dogovora ne dođe, kao potencijalna zamjena za Srbina pominje se Đenaro Gatuzo.

