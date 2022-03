Zvezda je morala da me proda da bi preživjela! Sada je u Premijer ligi, ali priznaje: Htio sam da ostanem na Marakani!

Sada je legenda u Londonu, ali on je želio da to postane u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Luka Milivojević ove sezone igra manje nego prethodnih, ali je i dalje kapiten Kristal Palasa i kultna figura među navijačima ovog kluba iz Južnog Londona. Neposredno pred svoj 31. rođendan govorio je za klupski sajt o počecima svoje karijere i o Crvenoj zvezdi.

Objasnio je koliko mu je značilo da potpiše za crveno-bijele, a kako ističe, kada se to desilo, osjećao se kao da nema više ništa da postigne!

"Kada sam dobio ponudu da odem u Crvenu zvezdu, možete da zamislite koliko sam bio srećan. Zbog mene, zbog mog oca... Sjećam se da mi je otac rekao da mi želi da cijelu karijeru ostanem u Zvezdi. To je za mene bio san, da igram za taj klub. Kada sam potpisao osjećao sam se da je to kraj svega, to je to za mene. San se ostvario, ne moram više ništa da uradim", objasnio je on.

Ipak, otišao je u Anderleht, ali samo zbog potreba crveno-bijelih.

"Morali su da me prodaju da prežive", istakao je on.

Sada kada se bliži kasnijoj fazi karijere, poslije čak 15 godina u seniorskom fudbalu, jasno mu je da tijelo više nije ono nekadašnje.

"Još nekoliko godina ću igrati i hoću da se maksimalno isforsiram, iskreno. Ali nedostaje mi porodica. Supruga sa djetetom je ovdje, ali majka, brat i ostatak porodice su mi u Srbiji. Ipak, mi smo jako religiozna nacija, pa imamo izreku; 'Dok ti planiraš, Bog se smije'. Teško je planirati... Ali istina je da je moja glava planira, ali tijelo sve manje prati", iskren je bio vezista.

A da li ima planove za kasnije?

"Iskreno sada nisam odlučio šta želim, ali uskoro ću početi da mislim i o tome. Ne žurim. Ako želim da ostanem u fudbalu, pokušaću. Ako ne biudem želio posvetiću se porodici. Imam mnogo hobija, volim da pecam i radim neke druge stvari kada sam u Srbiji. Za sada sam srećan dok igram i hvala Bogu zdrav u jednoj od najboljih liga svijeta. Šta još mogu da tražim", zapitao se kapiten Kristal Palasa.