Rusi igrali najsumorniji meč u istoriji: Selektor "šibicom" birao tim, legenda ostala u čudu - ovo nema smisla!

Nije bilo transparenata, a novinari su za svaki slučaj bili provjeravani na ulazu zbog potencijalnih parola.

Izvor: Profimedia/Anton Novoderezhkin/TASS

Umjesto da učestvuje u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo, reprezentacija Rusije bila je prinuđena da ove nedjelje u Novogorsku igra "prijateljski" meč protiv svoje mlade selekcije, koja je takođe izbačena iz takmičenja.

Prema izveštajima ruskih medija, taj meč je izgledao očekivano sumorno. "Možda je to bio najneugledniji meč u istoriji ruske reprezentacije. Nije bilo TV prenosa, nije bilo ni gledalaca. Nisu prodavane ni karte, ali je bilo oko 40 novinara i nekoliko fudbalskih zvaničnika, poput predsjednika Fudbalske asocijacije Rusije Aleksandra Djukova i nekadašnjeg reprezentativca i selektora Sovjetskog saveza, Anatolija Bišoveca", piše ruski portal "Čempionat".

Koliko je bilo teško igračima, toliko i malobrojnima koji su prisustvovali toj utakmici bez ikakvog značaja, s obzirom na to da su sastavi bili eksperimentalni. U najkraćem, "A" selekcija je pobijedila 1:0, golom napadača Dinamo Moskve, Konstantnina Tjukavina.

Selektor Valerij Karpin je u prvom i drugom dijelu meča koristio potpuno drugačije postave, a svoju odluku je objasnio kratkim odgovorom. "Kako su određeni sastavi? Izvlačenjem šibice". Na pitanje novinara da li se šali, Karpin je dodao: "Zaista, nikako ih nismo formirali".



Pogledajte slike sa utakmice:

Prema izvještajima, u gledalištu je bilo tiho, a tek povremeno čuo se aplauz. Nije bilo transparenata, a novinari su za svaki slučaj bili provjeravani pri ulazu u kamp reprezentacije da bi domaćin bio siguran da ne nose parole. "Vjerovatno zato nije bilo ni prenosa, ni gledalaca", pišu ruski novinari. Doduše, ta odluka sigurno je donijeta i iz predostrožnosti i straha od pogoršanja situacije ruskog saveza pred pogledima UEFA i FIFA.

Kada je u pitanju tim, poznato je zašto kapiten Artjom Dzjuba nije došao na okupljanje, pa je u prvom dijelu meča traka bila na ruci Dmitrija Barinova, veziste Lokomotive iz Moskve, a u drugom defanzivca Spartak Moskve, Georgija Džikije.

ZAŠTO SU IGRAČI UOPŠTE TU?!

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Legendarni Andrej Aršavin nije mogao da nađe smisao ovakvom okupljanju i ovakvoj utakmici. To je otvoreno rekao.

"Reprezentacija Rusije je, naravno, potrebna i navijačima i zemlji. Ali to što su se sada okupili, posebno mladi igrači, je za mene malo čudno. Bilo bi bolje da ostanu u svojim timovima, imali bi bolje treninge, razvijali bi se timovi. Iako u našoj akademiji trenirao reprezentacije od 2004. do 2007. godišta, nije mi jasno zašto smo se okupili... Za mene je ovo neshvatljivo", rekao je on.

"Čuo sam bio da je u planu zvanična utakmica, otvorena za navijače. U tom slučaju je sve jasno. Bilo bi sjajno još jednom pokazati igrače navijačima u ovako teškom momentu. Ali činjenica da su se okupili na neshvatljivom mjestu, trenirali iza ograde... Ne vidim u tome mnogo smisla", dodao je nekadašnji as Zenita i reprezentacije Rusije.