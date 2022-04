Piksi otkrio o čemu sanja - "Niko ne može da mi zabrani"!

Selektor Dragan Stojković misli o Mundijalu i dok spava, a u snovima mu se javi veliki uspjeh fudbalske reprezentacije u Kataru.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Selektor Fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković obećao je plasman u Katar čim je preuzeo nacionalni tim, a nakon pobjede u Portugalu koja je odvela "orlove" na Mundijal najavio je pomjeranje granice. Kako je Piksi nekoliko puta isticao, cilj Srbije nije da ode na Svjetsko prvenstvo, odigra tri meča, lijepo se provede i vrati kući.

Od ranije smo znali da "orlovi" neće biti zadovoljni pukim učešćem u grupnoj fazi, a selektor je po prvi put malo konkretnije otkrio šta će biti cilj Srbije u novembru i decembru! Po riječima legende našeg fudbala - polufinale bi bilo rezultat po mjeri!

To niko ne može da zabrani čovjeku koji se ne zadovoljava malim stvarima, pa je tako iskoristio priliku i da dodirne trofej tokom ceremonije...

"Sanjam Katar i polufinale! Moramo da riješimo neke prepreke da bismo došli u TOP četiri. Niko nema prava da mi brani da sanjam o tome. Ja to želim, ja to hoću. Učiniću sve da dođem do tog cilja. Da li ćemo doći, ne znam. Da znam igrao bih kladionicu i bio bogat čovjek. Ništa ne bih radio i popunjavao bih tikete, iako nikada nisam igrao kladionicu", rekao je selektor.

Što se tiče protivnika Srbije, Piksi je već rekao da se Brazila ne plaši, a slično je i sa svim ostalim timovima.

"Svakako ćemo svima napraviti problem. Ne dolazimo u Katar sa belom zastavom. Ne bojimo se bilo koga, apsolutno. Niko nema krila da bi letio. To su utakmice 11 protiv 11. Treba da vjeruješ u sebe i ono što radiš", dodao je Dragan Stojković.