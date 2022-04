Čovjek koji je živio u sjeni Kristijana Ronalda: Karim Benzema je jedan od najboljih napadača današnjice!

Trpio je kritike i igrao u sjeni Kristijana Ronalda, a danas je jedan od najboljih napadača.

Real Madrid je sinoć u okviru četvrtfinala Lige šampiona na Stemford Bridžu savladao Čelsi rezultatom 1:3, a Karim Benzema postigao je sve tri gola. Francuski napadač u ovom trenutku predstavlja ubjedljivo najbitnijeg fudbalera Real Madrida, a ako bismo otišli korak dalje mogli bismo da zaključimo da trenutno ne postoji tim na svijetu koji u tolikoj mjeri zavisi od jednog čovjeka.

Dugo godina Benzema živio je u sjeni Kristijana Ronalda, koji je dolaskom u Real bio predodređen za postizanje golova. I dok bi ostali napadači vjerovatno bili nezadovoljni i tražili odlazak iz kluba u kojem ne mogu pokazati svoj puni golgeterski potencijal, Benzema je odlučio živjeti u sjeni i „kaliti se“.

Devet godina rvao se odbranama, stvarao prostor i asistirao Ronaldu samo s ciljem kako bi ovaj nemilice postizao golove, a postizao ih je. U 438 utakmica, Portugalac je postigao 450 golova od čega mu je Benzema asistirao 47 puta, odnosno najviše od svih igrača s kojima je Ronaldo igrao u karijeri. Dok je Ronaldo pumpao svoju statistiku Benzema je igrao u sjeni kako bi njegova ekipa osvajala trofeje. A osvojila je tri Lige šampiona uzastopno, domaće prvenstvo i kupove dok je Ronaldo osvojio četiri Zlatne lopte, za šta se dobrim dijelom treba zahvaliti upravo Benzemi.

Da je mogao otići, mogao je. Mnogi elitni klubovi su tražili „devetku“ Reala i nudili mu velike svote novca, ali on je odlučio ostati. Ostao je i trpio kritike kako ne zna pogoditi te kako je Realu potreban napadač koji će zabijati jer Ronaldo ne može sve sam.

Odlaskom Ronalda završila je jedna era Reala, ali niko nije očekivao kako će njegovim odlaskom Benzema izaći iz mraka i preuzeti ulogu vođe i golgetera.

Real je nakon Ronalda mijenjao trenere, ispadao iz Lige šampiona i generalno igrao loše. Povratkom Zinedina Zidana u martu 2019. godine tim iz Madrida se konačno „probudio“, a tada je krenuo i uspon Benzeme. U manje od dva mjeseca nakon povratka Zidana na klupu Madriđana, Benzema je postigao 11 golova te sezonu završio sa 30 golova i 11 asistencija.

Ove sezone Benzema možda igra i fudbal života. U osam utakmica Lige šampiona postigao je 11 golova dok se u domaćem prvenstvu na 26 mečeva upisao 24 puta u strijelce te je podijelio i 11 asistencija. Pored statistike Francuz sa 34 godine i dalje izgleda odlično na terenu. Benzema igra po cijelom terenu i radi sve što je radio i do sada. Razbija odbrane svojim kretanjem, vraća se po loptu, razigrava saigrače, a sve to „noseći“ jednog defanzivnog igrača na leđima. Pored ovoga, Benzema konačno koristi i svoj golgeterski talenat.

U 34. godini života Francuz predvodi Real do titule u španskom prvenstvu , a možda i do još jednog pehara Lige šampiona. Benzema je tri gola Čelsiju sinoć postao prvi čovjek koji je „plavcima“ iz Londona postigao het-trik u Ligi šampiona . To je uradio i na prethodnom meču, pa je sa dva uzastopna het-trika u Ligi šampiona postao tek četvrti čovjek u Ligi šampiona kojem je to pošlo za rukom.

U odabranom društvu su Luiz Adrijano, Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo. Lijepo društvo za čovjeka kojeg će fudbalska istorija pamtiti kao jednog od najboljih fudbalera u istoriji kluba iz Madrida.