Tuzla siti u subotu dočekuje Radnik: Da vidimo da li smo pravi, i fudbalski i mentalno!

"Prilika je ovo da vidimo da li možemo da izađemo iz rezultatske krize."

Na posljednje dvije utakmice, protiv Zrinjskog i Veleža, ekipa Tuzla sitija primila je čak devet golova i u lošem raspoloženju dočekuje duel sa bijeljinskim Radnikom, koji će drugi put u dva kola snage odmjeriti sa tuzlanskim premijerligašima.

Prethodno su, podsjetimo, rezultatom 2:1 savladali Slobodu.

"Utakmica sigurno ne dolazi u pravo vrijeme, kad smo mi u pitanju. Imali smo dva poraza koji su takvi kakvi su, ali mora se igrati... To je, sa druge strane, prava prilika da pokažemo da li smo pravi, i fudbalski i mentalno. Radnik je ekipa koja se bori za opstanak i koja je u odnosu na jesenji dio sezone druga ekipa. Imaju određeni kvalitet, a bitno je da Radnik tradicionalno dobro igra protiv Tuzla sitija i ima jedan skor koji je dobar. Ovo je utakmica u kojoj možemo da pokažemo da li smo u stanju da izađemo iz krize u kojoj smo trenutno, te pobjedom želimo da ostanemo na bodovnoj razlici u odnosu na rivale koji su iza nas", rekao je trener Tuzlaka Husref Musemić na konferenciji za novinare.

Strateg Tuzla sitija najavio je, u obraćanju medijima, određene promjene pred ovaj duel u odnosu na predthodne mečeve.

"Nukić i Šukilović imaju tri žuta kartona, Hasanović je povrijeđen, i to su igrači koji ne mogu da nastupaju. Vjerovatno će biti nekih izmjena prije svega zbog umora jer je relativno kratko vrijeme od srijede do subote, nešto sa mentalne a nešto sa fudbalske strane. Nadam se da ćemo izabrati najbolji tim koji će krenuti u utakmicu i da će igrači koji uđu dati doprinos da dođemo do pobjede koja bi nam mnogo značila u svakom segmentu, i mentalno i bodovno", ističe Musemić.

Utakmica u Tuzli igra se u subotu od 15.00 časova.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH, 25. KOLO

Subota

Tuzla siti - Radnik 15.00

Željezničar - Leotar 15.00

Borac - Zrinjski 17.00

Nedjelja

Sarajevo - Rudar Prijedor 13.00

Sloboda - Velež 17.00

Široki Brijeg - Posušje 19.00

