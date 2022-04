Hit snimak! Viču mu "Lalate Turčine", a on se krsti i šalje poljupce: Pravio šou pored terena, pa zagrmio: To je laž!

Nenad Lalatović je čuo povike sa tribina, a njegova reakcija je izazvala oduševljenje!

Fudbaleri Novog Pazara savladali su na svom terenu Radnički iz Kragujevca sa 2:1 nakon preokreta, a u centru pažnje tokom meča bio je trener gostujuće ekipe Nenad Lalatović. On je pred meč istakao da su neki lokalni mediji pred ovaj meč pogrešno prenijeli da je on nazivao fudbalere Pazara "Turcima".

Naveo je da je to urađeno smišljeno kako bi se izazvala reakcija najvatrenijih pristalica kluba iz Raške, a tokom meča navijači Novog Pazara su se obratili šefu struke Radničkog. Naime, zapjevali su "Lalate Turčine" sa tribina!

Pogledajte kako je to izgledalo na tribinama:

Lalatović je čuo to skandiranje, a prva reakcija mu je bila da pogleda ka tribinama i prekrsti se! Potom se okrenuo ka drugoj tribini, pogledao ka navijačima, nasmijao se i na kraju im poslao poljubac!

Pogledajte reakciju Nenada Lalatovića:

Nakon utakmice on je prvo istakao da je prije svega ljut na svoje igrače zbog loše igre u drugom poluvremenu i poraza, a potom je na konferenciji za štampu govorio o cijeloj situaciji.

"Ja sam uvijek ovaj klub hvalio, ove igrače, vas... Zamjeram to upravi kluba. Ja sam to danas sve stoički izdržao, bio sam dostojanstven, nisam podlegao pritiscima, iako mi nije bilo prijatno da me vrijeđaju", počeo je Lalatović

Šta je rekao Lalatović pred meč "Ono što moram javno da kažem i što je mene jako povrijedilo pred utakmicu. Uzeo sam da mogu svi da pročitaju, jer ovo nije izašlo u srpskim novinama, nego samo u pazarskim. Evo pogledajte - 'Skandal, Lalatović nazvao fudbalere Pazara 'Turcima'". To je sad izašlo ovdje, u dogovoru da su to rekli igrači i uprava Kolubare, sa kojima smo igrali. Ja se kunem u svoje troje djece da nikad nisam nazvao Pazarce 'Turcima'. Čija je to igra i čija je to izmišljotina da bih danas ovdje bio linčovan i da bi se danas sav teret srušio na mene, kada će doći prvi put njihovi navijači Ultrasi i biće puna tribina, uz besplatan ulaz. I onda dolazi izjava samo u njihovim, pazarskim novinama...".

Kao što je to naglasio i prije meča i poslije utakmice je ponovio da su navodi iz medija izmišljeni i netačni.

"Samo da znate vi, moram da se izjasnim, da svaki Novopazarac zna da Nenad Lalatović to nikad nije izgovorio, to je bila laž, da bi se motivisali navijači i igrači na laž. Svi se bave sa mnom, kao da se samo plaše mene. Ja ne igram, ja samo treniram. To je bila manipulacija", završio je Lalatović.

Njegova ekipa se poslije ovog poraza nalazi u teškoj situaciji pošto je sa 32 boda 14. na tabeli. Novi Pazar je sa druge stane ovom pobjedom otišao na tačno tri boda daleko od Kragujevčana i na 13. su mjestu sa 35 bodova.