Elezović pravi čuda sa ekipom Igmana, iz Konjica se nazire Premijer liga BiH! Da li je vrijeme za istorijski uspjeh?

Borba za ulazak u Premijer ligu BiH je ušla u samu završnicu, a ekipa Igmana je glavni kandidat za plasman u viši rang. Razgovarali smo sa sa trenerom ekipe iz Konjica, Adnanom Elezovićem koji ove sezone radi odličan posao sa ovim prvoligašem.

Izvor: PROMO/FK Igman Konjic

Nakon utakmica dva vodeća kluba iz Prve lige FBiH u prošlom kolu, stvari oko ulaska u Premijer ligu BiH su postale malo jasnije.

U dosta teškoj utakmici vodeći Igman je upisao pobjedu protiv “davljenika” Tomislava s 1:2 golom Kašića iz penala u finišu utakmice, dok je GOŠK na gostovanju kod Goražda odigrao neriješeno 1:1. Domaća ekipa je do izjednačenja stigla u 88. minutu takođe iz penala.

Ekipa iz Konjica je tako nakon ovog kiksa tima iz Gabele pobjegla na četiri poena razlike te trenutno ima 55. TOŠK iz Tešnja zauzima treću poziciju sa 47 bodova.

Do kraja prvenstva je ostalo još pet kola, a računica za ovogodišnjeg polufinalistu Kupa BiH je jasna. Do kraja tim iz Konjica ima pravo na kiks te bi sa četiri pobjede osigurao titulu Prve lige FBiH kojom bi zaokružio jednu odličnu sezonu. Trener Igmana iz Konjica, Adnan Elezović zadovoljan je dosadašnjim dijelom sezone.

"Ova sezona je jako dobra za nas i ako smo se prethodnih sezona uglavnom borili za opstanak. Ove godine su se stvari posložile na svoje mjesto. Na početku nam je cilj bio da budemo stabilan prvoligaš međutim, kako je prva sezona protekla stvari su se dobro odvijale, proradio je pobjednički mentalitet i samopouzdanje je samo raslo. Javila se želja za tim prvim mjestom, za sada nam ide dobro. Igrači su fantastični i ovom prilikom im se zahvaljujem na svemu što rade na terenu", rekao je trener Igmana Adnan Elezović za MONDO.

I Igman i GOŠK do kraja sezone imaju tri domaća, odnosno po dva gostujuća susreta.

Tim iz Konjica u idućem kolu dočekuje ekipu Radnika, a zatim gostuje kod TOŠK-a. Nakon Tešnja ih očekuje utakmica na domaćem terenu protiv Gradine, potom gostovanje Mladosti i na kraju domaći susret s Goraždem.

"U prošlom kolu slavili smo u jednoj veoma teškoj utakmici protiv Tomislava i otišli na plus četiri. Imamo još pet utakmica do kraja. Liga je kvalitetom dosta izjednačena, između prvih 4-5 ekipa mala je razlika u kvalitetu. Ukoliko u svaku utakmicu ne uđete sa pravim pristupom i ne date svoj maksimum nećete doći do pobjede. Svaka utakmica je finale za sebe, čvrsto stojimo na zemlji i idemo utakmicu po utakmicu. U sljedećem kolu igramo protiv Radnika iz Hadžića i samo nas to sad zanima i za to se spremamo", rekao je Elezović.

Izvor: PROMO/FK Igman Konjic

Takođe, Igman je u prednosti i kada je međusobni omjer u pitanju, pa će se u Premijer ligu plasirati i u slučaju da na kraju sezone bude bodovno izjednačen s GOŠK-om.

"Imamo i međusobni omjer bolji od GOŠK-a i možemo kiksati tako da kažem dvije utakmice, jednu izgubiti, jednu odigrati neriješeno. Mi ne gledamo na to idemo na pobjedu u svakoj utakmici od početka sezone. Igramo napadački fudbal, sve ekipe su imale prednost jer nisu igrali u Kupu BiH dok smo mi igrali na dva fronta čitavo prvenstvo", dodao je Elezović.

Šef stručnog štaba kluba iz Konjica govorio je i o fizičkoj spremi svoje ekipe koja je ove sezone odigrala 31. utamicu.

"Pokazujemo zavidnu fizičku spremu, momci su na jako dobrom nivou te dobro odrađuju stvari na terenu. Samim tim možemo biti veoma zadovoljni, ali opet kažem ništa nije završeno do kraja je ostalo pet kola i svaka utakmica je 'kvalifikaciona' i čvrsto stojimo na zemlji", rekao je on.

Na pitanje o stanju u svlačionici i klubu Elezović je imao samo riječi hvale.

"Početkom same sezone doveli smo neka pojačanja iako smo zadržali 85% igrača od prošle sezone. Napravili smo taj neki kontinuitet da ne mijenjamo igrače stalno. Pokušali smo da dovedemo karakterne igrače da nemamo nekih problema u klubu. Stanje u svlačionici je idealno, napravili smo odličan ambijent u klubu i atmosfera je odlična. Ponašamo se kao jedna prava porodica i to nam daje vjetar u leđa. Mislim da je to jedan od razloga zašto smo prvi na tabeli".

Ovaj mladi trener je za naš portal govorio i o pritisku koji osjeća zbog činjenice da bi on mogao biti prvi čovjek u istoriji koji je uveo Igman u elitni rang bh. fudbala.

"Prvi put poslije rata imamo situaciju da je sve posloženo kako treba i da imamo dobre šanse za ulazak u Premijer ligu. Svakako da se osjeća određeni pritisak, ali se ne opterećujem s tim stvarima. Svoju energiju pokušavam da usmjerim na pravi put da radim kvalitetan posao i da napravimo što bolje rezultate. Pokušavamo i da igrače rasteretimo tog pritiska koji može da 'veže noge' tim igračima. Daćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti gdje će nas to odvesti", zaključio je šef stručnog štaba Igmana.

Jedno od gore pomenutih karakternih pojačanja je i mladi fudbaler Nermin Alagić koji ovo sezone igra značajnu ulogu u Elezovićevom tim, a stigao je iz mostarskog Veleža.

"Ostalo je pet utakmica do kraja prvenstva. Imamo prednost od četiri boda i vjerujem da do kraja neće biti nimalo lako. Protivnici nam nisu naivni i sigurno svi imaju motiv više kada igraju protiv lidera tabele. Vjerujem da ćemo mi kao ekipa izdržati do kraja te na kraju zasluženo slaviti titulu sa našim navijačima", kratko je prokomentarisao Alagić za MONDO.