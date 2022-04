Sarajevo dočekuje lidera Prve lige FBiH: U bordo timu vjeruju u pobjedu

Desni bek FK Sarajevom, Halid Šabanović vjeruje u pobjedu bordo kluba nad Igmanom iz Konjica

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Najmasovnije fudbalsko takmičenje u Bosni i Hercegovini ulazi u samu završnicu i prve utakmice polufinala Kupa BiH na rasporedu su u srijedu, 6. aprila.

Nakon što je u čevrtfinalu eliminisao Slobodu iz Tuzle, Fudbalski klub Sarajevo na domaćem terenu u srijedu od 16:00 časova igra polufinalni duel protiv ekipe FK Igman Konjic.

U dvomeču protiv Igmana Sarajevo će izaći kao pobjednik, vjeruje defanzivac Halid Šabanović kojem je dobro poznat osjećaj slavlja duple krune iz sezone 2018/2019.

"Kvalitetnija smo ekipa i to moramo opravdati na terenu. Uvijek idemo na pobjedu, a u ovoj utakmici nam je to posebno važno. Igman nema šta izgubiti, oni će doći motivisani i željni dokazivanja. Mi ćemo ići s maksimalnim zalaganjem, srce na teren do pobjede protiv Igmana, a onda i do titule Kupa BiH. Čast mi je što sam bio dio šampionske ekipe koja je prvi put u istoriji osvojila duplu krunu. Ušli smo u istoriju kluba i to mi je jedna od dražih utakmica u dresu FK Sarajevo. Još veća mi je draž to što smo u finalu pobijedili Široki Brijeg" kaže Šabanović i poziva navijače na Koševo:

"Imamo najbolje navijače u državi i njihova podrška na svakoj utakmici nam znači mnogo. Od najmlađih, najvatrenijih do najstarijih oni jesu naš 12. igrač. Zato pozivam sve naše navijače da nas podrže i da zajedno ostvarujemo dobre rezultate i na pravi način čestitamo rođendan najljepšem gradu na svijetu", poziva Šabanović.

U drugom polufinalnom meču sastaju se FK Velež -Tuzla Siti, a nakon utakmica revanša 20.aprila dvije najbolje ekipe odmjerit će svoje snage u finalnom meču 19. maja.

(fksarajevo.ba/mondo.ba)