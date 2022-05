Matić zna šta je potrebno Piksijevim "orlovima: Biće najveći navijač Srbije, a otkrio kojim je igračem oduševljen!

Iskusni fudbaler završio je reprezentativnu karijeru, ali ga uspjesi Srbije i dalje zanimaju.

Izvor: Profimedia

Srpski fudbaler Nemanja Matić na kraju sezone napušta Mančester junajted i može da bira novu destinaciju za svoju karijeru - jedna opcija je novi evropski velikan, a već sada zna da će naredne jeseni imati drugačiju ulogu. Dok najbolje svjetske reprezentacije budu igrale za trofej u Kataru, Matić će biti najveći navijač Srbije.

Gostujući na televiziji K1, iskusni vezni fudbaler objasnio je šta Srbiju čeka na Mundijalu u Kataru, ali i koji Piksijev "orao" ga posebno impresionira.

Matić ima iskustvo sa Svjetskog prvenstva, pa zna šta javnost ne treba da radi pred početak turnira.

"Slična nam je grupa kao i 2018. godine. Izuzetno je veliki uspjeh uopšte otići na Mundijal, prije svega. grupa nam je teška, ali treba otići rasterećeno. Najvažnije je da igrači uživaju na terenu. Mislim da bi nam četiri boda bila dovoljna za prolaz dalje, ali igramo protiv izuzetnih reprezentacija i biće teško. Svakako, ne bi trebalo da stavljamo veliki pritisak na igrače, jer će oni sigurno dati sve od sebe i u fudbalu je sve moguće. Mi smo tu da navijamo i ja ću možda biti i najveći navijač Srbije. Želim im puno sreće", pojasnio je Nemanja Matić.

Kada se govori o reprezentaciji Srbije, nekako se uvijek istakne Dušan Vlahović, fudbaler koji je bio zvijezda zimskog prelaznog roka, a mogao bi da mu bude i saigrač naredne sezone!

"U Dušanu Vlahoviću vidim tu želju i glad koja je neophodna za vrhunski fudbal, on je sjajan igrač. Nisam imao priliku da ga lično upoznam, ali siguran sam da će biti važan dio svjetskog fudbala u narednih deset godina", rekao je vezni fudbaler.

Kao Matićeva destinacija za narednu sezonu pominje se i Roma, u kojoj bi po treći put imao priliku da sarađuje sa Murinjom, čovjekom kojeg smatra najboljim trenerom ikada.

"Da, rekao sam to, i stojim i dalje pri tome. On je najveći trener svih vremena, jer je osvojio sve što se u svijetu fudbala moglo osvojiti. Još mu nedostaje da sa nekom reprezentacijom osvoji tutulu evropskog ili svjetskog prvaka. Ako se za to odluči, siguran sam da će i to uraditi. Uz to je i dobar čovjek. Čast je bilo raditi sa njim u dva navrata, u Čelsiju i u Mančester Junajtedu. Poštuje nas kao narod, voli Srbiju i uvijek je imao dobre odnose sa ljudima sa Balkana. Voli naš mentalitet i jako nas dobro razumije" kazao je Matić na televiziji K1.

Matić je u klupskoj karijeri nosio dres Kolubare, Košica, Čelsija, Vitesea, Benfike i Mančester junajteda, dok je za Srbiju odigrao 49 mečeva. Od 2019. godine ne igra za nacionalni tim Srbije.