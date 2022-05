Dramatične riječi Saše Zdjelara zbog tri godine bez trofeja: Mi moramo da vidimo šta i kako dalje...

Jedan od najboljih igrača Partizana smatra da nešto mora da se mijenja.

Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd/Screenshot

Partizan je treću sezonu zaredom završio bez trofeja. Crvena zvezda je slavila u finalu Kupa Srbije 2:1 (1:0) i tako ponovo došla do duple krune, a odmah nakon utakmice Aleksandar Stanojević poručio je da napušta klub.

Zbog toga su crno-bijeli već u potrazi za njegovim naslednikom, od pet kandidata iskristalisalo se jedno ime, ali ko god da dođe - Partizan čeka burno leto uz mnogo promena. To je najavio i jedan od kapitena tima Saša Zdjelar koji je bio razočaran zbog još jednog poraza u borbi za trofej.

"Imali smo potpunu kontrolu nad utakmicom, dve situacije, nevjerovatno... Jedan šut, fenomenalan gol, druga situacija iz našeg napada smo primili gol. Igrali smo dobro, ali nismo pobijedili i ostaje žal", rekao je Zdjelar poslije meča.

"Čestitam Zvezdi na sezoni i na ovome što su osvojili, a mi moramo da vidimo šta i kako dalje, moramo nešto da mijenjamo - to je definitivno", dodao je borbeni vezista crno-bijelih i tako najavio da će u Partizanu svakako biti mnogo promjena u naredna dva mjeseca.

S njim se u ocjeni utakmice složio i golman Nemanja Stevanović koji traži recept da Partizan dođe do šampionskog naslova ili trofeja Kupa Srbije, pošto ovosezonski nije upalio.

"Teško je bilo šta reći, izginuli smo na terenu, bili smo bolji, ali vidjeli ste kako smo primili dva gola. To je fudbal, to je život. Jako nam je teško svima, ali mi smo Partizan i to je institucija i to će uvijek tako biti. Moramo glavu da izdignemo i sljedeće sezone moramo da se dignemo iz ovoga. Sljedeće sezone moramo i više od ovoga, izgleda da 100% nije dovoljno da se uzmu titula ili kup. Moramo da damo 200 odsto izgleda", poručio je Stevanović.

Fudbaleri Partizana su od danas na pauzi, a okupljanje se očekuje za oko dvije sedmice do kada će vjerovatno dobiti i novog trenera umjesto Aleksandra Stanojevića.