Ivković: Krivo mi je što nema juniora, ali neka oni uzmu titulu i bićemo srećni!

Trener Borca otkrio da za meč sa Posušjem ima na raspolaganju devet seniora i dva golmana, zbog čega su u ekipu pozvana i dva kadeta.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjalučki Borac sezonu završava gostovanjem Posušju na stadionu Mokri dolac u nedjelju od 17.časova.

Dan ranije u istom terminu juniori Borca odigraće meč sezone protiv Sarajeva u kojem im je dovoljan remi za osvajanje šampionske titule i plasman u omladinsku Ligu šampiona.

Trener Borca Tomislav Ivković u njavi meča protiv Posušja dotakao se i te utakmice i generalno mladih igrača na bh. prostorima.

"Ne treba stavljati pritisak na klince ionako će doći onaj ko je mislio doći, a ne koga mi pozovemo. Zadovoljan sam što juniori imaju ovako važnu utakmicu i što mogu da budu prvaci države, što je jako velika stvar. To otvara učešće i u juniorskoj Ligi šampiona što je strahovito veliko iskustvo za njih pojedinačno, a isto tako i za ljude koji vode klub, da vide šta to znači, kako sve organizovati i nastaviti sa ozbiljnim radom u omladinskoj školi koja je strahovito bitna za seniorski fudbal", rekao je ivković i nsatavio o značaju mladih igrača.

"Bez domaćih igrača vrlo je teško napraviti kvalitetnu ekipu. Na ovim prostorima igra premalo domaćih igrača, možda ih i nema, jer nije samo da treba da igrjau domaći, oni moraju da imaju i kvalitet. Klubovi se opredjeljuju puno za strance i za staruije igrače, imaju neku filzofiju koja je meni čudna. Tako je bilo i u Hrvatskoj, ali više nije. Iskusan igrač može ti donijeti nešto u nekom momentu, ali svi oni koji dođu nisu više na tom nivou, ni motivacijski ni igrački da mogu donijeti klubu ono što očekuje zbog njegovog imena. Tako da je za mene cilj uvijek omladinska škola".

Ivković je istakao da mu je žao što neki juniori, zbog svojih obaveza i borbe za titulu nisu dobili priliku u seniorskom timu.

"Krivo mi je što ih nema s nama, pogotovo ova tri igrača, koje sam dao da igraju s nima, ali napravili su seriju dobrih rezultata. Izgubili su taj kup, ali penali su penali. Žao mi je jer nisu mogli dobiti priliku, a dobili bi je sigurno i Popara, i Grgić, i Kulašin, pogotovo ovih zadnjih pet utakmica. Kulašin je već igrao, ali tu su i Grgić i Popara, koji su interesantni. Nemojte misliti da su ekstratalenti ali su karakterno vrlo interesantni, imaju jako dobar karakter uz maloga Kulašina, koji su gladni,. A nama trebaju gladni igrači. Jer ko nije gladan taj ne može uspjeti. Zato mi je žao što u tih pet utakmica nisu odigrali, govorim npr. 100 minuta. Jer bi vidio njihov način ponašanja, kako se snalaze u seniorskom fudbalu. Ali neka osvoje ligu i svi srećni i zadovoljni", poručio je Ivković.

"Bitno je da Meleg ostaje, ali on može i mora još bolje" "Meleg je sigurno jedan od kvalitetnih igrača, ali on može i mora bolje. Ne može se zadovoljiti sa bljeskovima, mora igrati u kontinuitetu. Vrlo je bitno da su se dogovorili i da ostaje. Treba nam u svakoj liniji jedan igrač koji će da pravi razliku. Ima puno stranaca, njih koji završavaju ugovore. Tu moramo bitri pametni, a tu nema sentimentalnosti. Tu se skidaju glave, a to je preozbiljan posao. Imaš cilj, Evropa, za to si se borio, sljedeći cilj je da se kroz Evropu prodaš, da i klub ima koristi, da napravi neki transfer. Uz to cilj kluba je i da profilira naše mlade igrače, jer eto zašto ova trojica ne bi igrali ako su bolji od tri stranca, ili ako su isti. Onaj koji ima istu kvalitetu kao stranac – igra domaći"

Odsustvo mladih igrača koji su bili priključeni prvom timu itekako se osjeti, posebno u trenucima, kada su stigle i povrede, žuti kartoni. Trener Borca otkrio je da su sada ekipi priključena dva kadeta.

"Imamo trojicu koji su otpali, zbog žutih kartona Lukić i Meleg, a Mols je otišao ranije kući jer zbog korone nije bio tamo godinu i po. U ovom trenutku imamo devet seniora, plus dva golmana i imamo dva kadeta koja smo pozvali, jer juniore nismo mogli. Dva kadeta Rendić i Mkarić su interesantni, jedan od njih će morati da igra. Na klupu idu svi oni koji su povrijeđeni. Rekao sam ovim klincima, danas si možda planirao da igraš na školskom sa prijateljima i bomba te pogodila u glavu i igraćeš sutra za seniore. Zato je život lijep jer je nepredvidiv. Šansa za jednog mladog dečka da odigra za prvu ekipu Borca, to je nešto o čemu svi klinci sanjaju", istakao je Ivković.

O Posušju kao ekipi, ali i klubu ime iuzuetno visoko mišljenje.

"Imamo protivnika koji je ozbiljna ekipa, vrlo dobro organizovana, to su pokazali u ovim zadnjim utakmicama koje su bile ključne. Teško su gubili vani, a kod kuće su pobjeđivali. Imaju odlične navijače,. Drago mi je što su ostali u ligi, uradili su infrastrukturu, još planiraju da ulažu i takvi klubovi su potrebni ovoj ligi. Ja sam ranije rekao da je ova liga dobra, može biti još bolje kad ju smanje na deset klubova. To može biti ozbiljan fudbal sa ovim terenima koji kreću sa izgradnjom. Automatski će otpasti klubovi koji treba da otpadnu zbog infrastrukture, liga se dovodi u red. Za sad FSBIH to vrlo dobro rješavaju, mora doći dan kada moraš da ispuniš uslove“, prokomentarisao je Ivković.

Uprkos svemu očekuje da njegova ekipa bude motivisana u posljednjem meču sezone.

"Dokazivanje je bitno, revijalnih utakmica nema. Ako Posušje ima želju da pobijedi i mi treba da imamo želju da pobijedimo. Govorimo o ekipi Borca koja hoće konstantno da bude u vrhu. Nema veze, neka igra mladi igrač, pa da vidimo da li ima kvalitet, ne fudbalsku, to me ne brine, jer ako igraš u Borcu već bi trebao da imaš. Naravno ako nema babe i stričeva, a uvijek ih ima, ali većina ih je po kvalitetu. Mene zanima isključivo karakter igrača, na koji način će on ući u utakmicu, da li će se prepasti, da li će izdržati pritisak. To je bitno da navika koje ima u kadetima ima isto i u seniorima, da može sutra da bude igrač", zaključio je Ivković.