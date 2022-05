Osvojio sam Ligu šampiona, a pitaš me ta sr*nja!? Toni Kros prekinuo intervju poslije finala

Sreo je zemljake na terenu Sen Denija i brzo se iznervirao. Pogledajte neprijatan razgovor poslije finala.

Izvor: Twitter/SportDiskussion

Njemački veteran Toni Kros osvojio je sa Realom nevjerovatnu petu titulu Lige šampiona, a onda se iznervirao zbog pitanja novinara. I to je u pitanju bio novinar njemačke TV stanice ZDF.

Na početku, fudbaler je prišao mikrofonu i kameri dobro raspoložen i izvještaču ZDF-a Nilsu Kabenu rekao da je ta titula za njega veoma posebna, jer su sva njegova djeca bila na stadionu i da je teško opisati koliko je lijepo. Međutim, onda je Kaben govorio o toku utakmice i iznervirao je Krosa konstatacijom o tome da Realova pobjeda ipak nije bila glatka.

"Pobijedili smo, to je to", rekao je fudbaler. A onda je uslijedilo pitanje zbog kojeg je Kros otišao - "Da li vas je iznenadilo to što je Real upao u velike probleme tokom meča?".

"Imali ste 90 minuta da smislite smislena pitanja, a onda me pitate ova dva usrana". Na dodatna pojašnjenja novinara šta je htio da kaže, Kros je samo odmahnuo glavom i prekinuo intervju. "Sad je otišao", rekao je reporter. Kros je poslije toga u prolasku dobacio ekipi ZDF - "To je zaista loše, zaista. Prije svega me pitate tri negativna pitanja. Vidi se da dolazite iz Njemačke", dodao je Kros.