Srbija oštećena protiv Norveške, a radio VAR na "Marakani": Sudijski analitičar objasnio - To je uticaj na rezultat!

Pogodak koji je Erling Holand postigao protiv Srbije trebalo je da bude poništen.

Izvor: RTS/Screenshot

Fudbalska reprerezentacija Srbije izgubila je na startu Lige nacija od Norveške (0:1), ali u dobrom dijelu utakmice "orlovi" su ostavili bolji utisak, odnosno naš rival je postigao gol iz jedne od svega dvije šanse na meču.

Pobjedonosni gol za Norvežane postigao je Erling Holand u 26. minutu nakon što je "pukla" naša odbrana po strani Filipa Kostića, ali ispostavlja se da gol nije trebalo da bude priznat - iako je VAR tehnologija nakon duge provjere utvrdila da Pedersen nije bio u ofsajdu.

Sudijski analitičar Dejan Nedić je u razgovoru za RTS nakon utakmice potvrdio da je donijeta pogrešna odluka, pošto zamrznuti snimak na osnovu kog je dosuđen ofsajd - pokazuje da ga nije bilo. Bar po njegovom mišljenju...

"Bio je ofsajd. VAR je provjeravao i čudilo nas je što dva minuta provjerava. Kad su iz UEFA sobe izvukli linije, vidjelo se da je blagi ofsajd. Vidite koljeno igrača Norveške, bliže je našem golu od noge našeg igrača. Koljeno je u ofsajdu. Vijećali su Poljaci i čudi me da su presudili da je to ofsajd. Blago smo oštećeni, to je uticaj na rezultat", poručio je bivši srpski sudija Dejan Nedić koji je takođe bio "mahač".

Pogledajte tu situaciju!

Izvor: RTS/Screenshot

U preostale dvije sporne situacije, kada je Srbija tražila penal, nije bilo elemenata za najtežu kaznu, ali je dovoljno što smo primili gol iz ofsajda koji ni VAR nije utvrdio.

"Oštećeni smo, blago smo oštećeni", zaključio je Nedić.