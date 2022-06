Neven Subotić završio karijeru! Potpuno se povukao, sada mu je druga stvar prioritet

Neven Subotić je igrao za Srbiju na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi i vrlo brzo poslije toga se povukao iz državnog tima, a od prošle godine ne igra fudbal.

Srpski fudbaler Neven Subotić (33) tiho se povukao iz fudbala. Posljednje nastupe zabilježio je još u maju 2021. godine u dresu austrijskog Altaha, ali nikada nije eksplicitno poručio da se penzioniše, sve do intervjua za "Augsburger algemajne", u kome je objasnio razloge za takvu odluku.

"Samo još nisam imao vremena da to ozvaničim", ispričao je Neven Subotić koji je priznao da ga fudbal praktično više ne zanima otkako se njime ne bavi na profesionalnom nivou.

Subotić je najbolje dane karijere proveo u dresu Dortmunda, gde je igrao od 2008. do 2018. godine, međutim može se reći da je po njega krenulo sve po zlu nakon finala Lige šampiona 2012/13. Tada su "milioneri" izgubili golom Arjena Robena u nadoknadi vremena, a od tada su Subotića mučile povrede i nije mogao da se vrati u staru formu kada je sa Matsom Humelsom činio jedan od najboljih štoperskih parova Evrope.

Igrao je još za Majnc, Keln, Sent-Etjen, Union Berlin, Denizlispor i Altah, dok je u dresu Srbije odigrao 36 mečeva i postigao dva gola, odigravši i bitnu ulogu u kvalifikacijama za SP 2010. u Južnoj Africi.

"Pratim fudbal s vremena na vrijeme. Ali ja ne gledam cijelu utakmicu, samo najvažnije momente, želim da vidim golove. Mene fudbal sam po sebi ne zanima, ali mi je drago zbog bivših saigrača", rekao je Subotić koji shvata da su njegove riječi prilično zbunjujuće za jednog bivšeg fudbalera.

"Znam da ljudi lude zbog sporta. Moj otac je najbolji primjer, jer on samo gleda ili se bavi sportom. Kad ga pozovem, on gleda i tenis ili drugu italijansku ligu, a mene to nervira jer je mnogo toga tako nebitno".

Još tokom karijere Neven Subotić se posvetio humanitarnoj misiji u Africi. Njegova fondacija se trudi da obezbijedi vodu za piće svoj djeci u Africi, tako da smatra da je to daleko važnije od "šutiranja lopte", i da ljudi koji ga treniraju "ne učestvuju u društvenom životu kao što bi inače mogli".

"Da, imao sam sjajnu karijeru. Nekim timovima bih još mogao da dam nešto, ali i za to je potrebno vrijeme. Ja to nemam. Ne mogu da igram fudbal i vodim fondaciju kada imam 40 godina. Volim da se obrazujem. Želim da izgradim nešto što će vrijediti više u budućnosti od nečega što svake godine postaje sve manje važno. Posljednje godine su mi bile frustrirajuće, posebno zbog mog zdravlja", rekao je Subotić.