Sergej Jakirović poslije nemilosrdnog žrijeba: Šerif ima 80 posto stranaca i 12 reprezentativaca!

Trener Zrinjskog dao je komentar nakon žrijeba za prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Mostarski Zrinjsk nije ovog utorka imao sreće prilikom žrijeba za prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

Tim kojim komanduje Sergej Jakirović će na startu evropskog puta odmjeriti snage sa najjačim mogućim rivalom iz podgrupe, moldavskim Šerifom, koji je prošle sezone bio hit u elitnom evropskom fudbalskom rangu.

"To je ekipa koja ima 80 posto stranaca u svom sastavu, 12 reprezentativaca. To je ono što znamo okvirno. Naravno, danas kreće potpuna analiza te ekipe. Znamo da su prošle sezone u Ligi šampiona na putu do grupe izbacili Crvenu zvezdu i Dinamo, da su dobili Real u Madridu, tako da je jasno da nas čeka teržak posao. Međutim, nema veze, mi ćemo napraviti sve da se dobro predstavimo, da im maksimalno otežamo pa i ako nam se ukaže prilika, da valjda i pobijedimo. Prva utakmica je u Mostaru, za tri nedjelje, ja se nadam da ćemo biti spremni i zdravi i ponoviti igre iz našeg prvenstva", istakao je Jakirović za klupsku televiziju.

Prva utakmica igra se 5. ili 6. jula u Mostaru, dok je revanš sedam dana kasnije u Tiraspolju.

Pobjednik ovog dvomeča, osim što će se naći u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, imaće, obzirom na sistem takmičenja, zagarantovan nastup u plej-ofu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

