Geret Sautgejt na udaru navijača Engleske! Selektor Mađarske: Osigurao sam 'minut ćutanja' kad umrem!

Selektor Mađarske Marko Rosi vjeruje da mu je pobjeda u Engleskoj (0:4) osigurala "minut ćutanja" na mađarskim stadionima kad umre.

"Ono što me jako raduje...Svi ćemo jednom da umremo, nadam se što kasnije. To je jedino što je demokratsko u našem svijetu. Ali, siguran sam da kad dođe taj dan da ću imati na mađarskim stadionima 'minut ćutanja'. To je veliko postignuće za mene", rekao je italijanski stručnjak.