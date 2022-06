Stolica na mukama - Partizan nema nijednog štopera! "Moj posao je da nalazim rješenja, ali biće nepredvidivih stvari!"

Trener Partizana Ilija Stolica ima određene probleme sa sastavom tima na startu priprema.

Ilija Stolica je preuzeo Partizan, a samo nekoliko dana nakon toga odveo je ekipu na pripreme. Ipak, nisu crno-bijeli bez problema, a glavni nedostaci tima su u odbrani.

Poslije brojnih odlazaka, a usljed Evropskog prvenstva za omladince i zbog mečeva u Ligi nacija, Ilija Stolica nema štopere!

"Biće to specifičan prelazni rok, organizacija koja je zbog predstojećeg Svjetskog prvenstva malo skratila mogućnosti za angažovanje igrača, uigravanje, dosta toga promijenila i ubrzala, a na sve to smo imali zaista dosta promjena u igračkom kadru.. Imamo specifičnu situacija sa nedostatkom centralnih bekova, koji su, na šta smo opet ponosni, bili u svojim nacionalnim timovima, igrali Ligu nacija. Takođe i mladi Ilić, takođe igrač zadnje linije na Evropskom prvenstvu. Istina. sve to komplikuje uigravanje, pa i odigravanje prijateljskih mečeva, no, moramo da prevaziđemo, to su samo neki od izazova", rekao je Ilija Stolica.

Ipak, kada problemi iskrsnu na treneru je da nađe rješenja i primijeni ih.

"Moj posao je da nalazim rješenja. Nemamo fizički na pripremama nijednog igrača koji može da odigra na poziciji centralnog beka. Moraćemo da tražimo alternative i pokušamo možda da nađamo drugačija taktička rešenja. Ne zbog naših želja da nešto odmah mijenjamo, već zbog okolnosti. Zato ćemo možda imati neke nepredvidive situacije u tim prvim mečevima... Utakmice su zakazane prije dolaska, jednu smo odložili zbog cijele situacije, na ostalima ćemo morati da se snađemo, samo ne bih volio da dođemo u poziciju da neki od igrača u ovoj fazi igraju po 90 minuta, jer to vodi u drugu vrstu rizika, u povrede. Želio bih, kao i svaki trener, da imam sve igrače na okupu, jer do prvog kola imamo još samo tri sedmice, to je veoma kratko vrijeme", naglasio je Stolica.

Novi trener Partizana je na kraju istakao da bi volio da pojačanja dođu što prije i da se prvotimci ugiraju.

"Prelazni rok jeste živa stvar, ali bih volio da pojačanja dođu što prije, smatram da nije dovoljno da dođu i prije početka takmičarskih utakmica, jer je svakom igraču, bez obzira na kvalitet, potrebna adaptacija", naglasio je Stolica na kraju.

