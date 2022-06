"Patrković" postigao prvi gol za Partizan! Obukao dres i pokazao šta zna: Pogodak je nagrada za dobru igru cijelog tima!

Patrik Andrade postigao je prvi gol za Partizan i iznio prve utiske o novom klubu.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan je ostvario prvu pobjedu na pripremama, a navijači su odmah imali priliku da se uvjere u kvalitet novog pojačanja. Patrik Andrade postigao je i gol.

Vezista sa Zelenortskih ostrva odigrao je 60 minuta u svom prvom meču, upisao se u strijelce i odmah je stavio svima do znanja da ima kvalitet. Poslije toga iznio je i svoje prve utiske.

"Dobar početak, radili smo na ovome cijele nedjelje. Kada tim igra dobro, onda gol dođe kao neka vrsta nagrade. Kada ekipa igra dobro, onda i ja igram dobro i to je dobar put", počeo je Andrade.

Ilija Stolica pričao je o problemima koje ima sa sastavom tima, nije bilo Rikarda, ni klasičnih štopera.

"Krenuli smo precizno, svako od nas zna da je teško kada postoji problem sa povredama. Sljedeći put će biti vjerovatno i teže, igraćemo protiv Fenerbahčea."

Pogodak novajlije u crno-belom dresu. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Brzo se uklopio sa novim saigračima, pa se na nedavnoj pjevačkoj inicijaciji predstavio kao "Patriković".

"Igrao sam ranije u Bugarskoj i znam za takve stvari. Volim da se šalim, to sam ja. Ponavljam, volim šale, uživam i smatram da je to veoma važno. Imamo dobar tim, kolektiv. Ovo je dobar put da se dođe do uspjeha, radićemo naporno da u tome i uspijemo", zaključio je Andrade.