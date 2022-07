"Nismo ribari i konobari, ali svi radimo poslove mimo fudbala"! Igrač B36 Toršavna za MONDO: Ovo je za nas meč sezone!

“Ovdje je toplije, ali nismo došli na odmor, već da igramo fudbal i napravimo što bolji rezultat”, kaže fudbaler B36 Toršavna Mihal Pržibilski pred duel sa Borcem.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Ostalo je nešto više od 24 sata do otvaranja sezone za banjalučki Borac, na kojem će u okviru kvalifikacija za Konferencijsku ligu crveno-plavi ugostiti ekipu B36 Toršavn sa Farskih ostrva.

Ovaj meč zbog radova na Gradskom stadionu umjesto u Banjaluci igra se u Modriči, ali to neće biti nikakva razlika za Farane koji će se svakako susresti sa potpuno drugačijim uslovima nego na samom sjeveru Evrope, odakle dolaze.

Upravo zbog toga ekipa B36 Toršavna stigla je par dana ranije u Banjaluku, kako bi se pokušala adaptirati na vrućinu, ali i igranje na prirodnoj travi.

"Naravno najveća razlika kad su u pitanju uslovi za igru je temperatura, tamo je sada 10-15 stepeni manje i ova visoka temperatura u BIH možda je naš najveći problem. Ali ovdje smo dva dana, pokušavamo da se prilagodimo. Drago nam je što smo imali priliku da dođemo par dana ranije kako bismo mogli da se naviknemo na vrijeme i prirodnu travu. Mi smo inače navikli na vještačku podlogu ali evo sad imamo nešto vremena da se pripremimo", rekao je za MONDO fudbaler B36 Toršavna Mihal Pržibilski.

Priznaje da se nije obradovao kada je saznao ime protivnika, ali ističe da on i saigrač nisu došli na izlet već da naprave dobar rezultat pred revanš u kojem će se, kako ističe, riješiti pitanje prolaska u drugo kolo.

"Svaki put kod žrijeba neke timove želiš da izvučeš, a neke ne. Borac je bio jedna od onih koji nismo željeli, jer bilo je drugih koji su lošiji. Ali ništa ne možemo tu. Ipak, uprkos tome što je Borac najkvalitetniji tim koji smo mogli da dobijemo, mislim da imamo šanse. Vjerujemo da možemo pobijedimo i izbacimo Borac. Nismo ovdje došli na odmor gdje je toplije, već da igramo fudbal i ostvarimo što bolji rezultat. Mislim da sutra ništa neće biti riješeno, nego da će se sve rješavati u Toršavnu. Bez obzira da li ćemo sutra pobijediti, odigrati neriješeno ili izgubiti ništa neće biti gotovo. Imamo dvije utakmice, a naravno sutra želimo dobar rezultat", rekao je Pržibilski.

On ističe da njegova ekipa nema pritiska pred prvi meč koji se igra u četvrtak u Modriči.

"Želimo samo da odigramo što bolje u Modriči, a onda ćemo imati u revanšu uslove na koje smo navikli, od vremena, terena, naših navijača... Sutra može svašta da se desi, ali ipak mislim da će se pitanje pobjednika rješavati u Toršavnu".

Tokom aktuelne sezone Pržibilski je sa pet postignutih golova, najubojitiji fudbaler svoje ekipe uz Brajana Jakobsena koji je postigao jedan gol više. Pitanje je, međutim, koliko će u četvrtak imati slobode, s obzirom da se ne očekuje da Farani igraju ofanzivno.

"Mi moramo da budemo defanzivni, trudićemo se da ostvarimo dobar rezultat, ali vjerujem da će biti i prilika da odigramo i prema naprijed, da stvorimo šanse i eventualno postignemo gol. Ne razmišljam o tome da neću imati priliku da idem naprijed ili da dam gol, ovo je sasvim normalna situacija u fudbalu i evro-mečevima".

Izvor: MONDO/Bjarni Enghamar

Poljski fudbaler koji gotovo cijelu karijeru igra na Farskim Ostrvima, osim polusezone u drugoj ekipi Viđeva iz Lođa, povukao je paralelu tamošnjeg fudbala sa onim na ovim prostorima, odnosno ostatku Evrope.

"Velika je razlika u tome što su fudbaleri u BIH i ovom regionu potpuni profesionalci. Njihov način života je isključivo fudbalski. Mi sa druge strane smo poluprofesionalci, imamo poslove koje radimo, mlčađi idu u školu. Većina nas radi dnevne poslove, a uveče imamo treninge, to je najveća razlika. Ali ne vjerujem da smo tehnički lošiji fudbaleri nego u ostatku Evrope. Intenzitet nije isti, mi provodimo sate na poslu prije samog treninga, tako da se to i nemože očekivati, ali tahnički, a možda i fizički smo otprilike na istom nivou kao i fudbaleri nilo gdje. Ali intenzitet tokom utakmica nešto je manji", rekao je Pržibilski.

On se potom osvrnuo na onu čuvenu etiketu “ribari i konobari” koju ljubitelji fudbala sa ovih prostora često znaju da koriste za ekipe i nacionalne selekcije sa Farskih Ostrva, Malte, Gibraltara...

"Mi nemamo ribare i konobare (smijeh) u timu, ali svako od nas radi regularne poslove, tu su komercijalisti, službenici u banci i druga zanimanja. Uglavnom je riječ o poslovima sa punim radnim vremenom, mimo fudbala. Ja konkretno radim u firmi koja se bavi prodajom pića", rekao je Pržibilski, a onda istakao značaj ovakvih mečeva za "ribare i konobare".

"Za mene ovo je najveća utakmica, ovo je možda i veće od finala kupa i borbe za trofej. Ovdje te cijela Evropa vidi, čuće za rezultat, možda i pogledati utakmicu. Ovo su najvažniji trenuci u sezoni, ove evropske utakmice u kojima imamo priliku da igramo, uglavnom, protiv jačih ekipa od nas. Ali dokazali smo u proteklim sezonama da možemo da se nosimo, i B36 i druge ekipe sa Farskih Ostrva, znali smo da pobijedimo i jače ekipe na papiru, tako da svašta može da se desi".

Uprkos tome što su dueli sa Borce najvažnije utakmice u sezoni fudbaler B36 Toršavna na kraju razgovora za MONDO ističe da njegova ekipa nema pritiska.

"Znali smo nakon žrijeba da nam je ovo najteži mogući protivnik. Ne očekuju svi da mi sad moramo da izbacimo Borac u ove dvije utakmice, nema nekog pritiska, ali ljudi vjeruju da mi to možemo. Činili smo to i ranije. Isto tako ne misle ni da ćemo sigurno da izgubimo. Dešavalo se to ranije, da nam nisu davali šanse, ali sada to nije slučaj i vjerujemo da možemo da se borimo i da napravimo nešto", zaključio je Pržibilski.