Partizanov univerzalac obećava titule: Igraću gdje god da me Stolica stavi, stigao sam potpuno spreman!

Partizan kreće u novu sezonu, a Filipović je spreman za juriš na Evropu i titulu.

Izvor: MONDO/Nebojša Marković

Partizan je sa dovođenjem Aleksandra Filipovića krenuo u rekonstrukciju odbrane, a defanzivac koji je stigao iz BATE-a spreman je za novu sezonu.

Ispred stadiona Partizana bio je sa ostalim saigračima na druženju sa navijačima koji su u velikom broju došli da pozdrave novi tim.

"Jako se radujem što je tu veliki broj navijača, pogotovo što su tu i djeca jer je to budućnost i mnogo mi je drago što su došli u velikom broju da nas podrže jer nam ta podrška mnogo znači kako bismo došli do trofeja", naglasio je on.

Novinare je zanimalo da li smatra da je vrijeme da se niz crno-bijelih bez trofeja prekine.

"Naravno da da, jer Partizan je veliki klub koji mora da osvaja titule. Daćemo sve od sebe sigurno da to uradimo. Imamo jasan cilj i daćemo sve od sebe da ih ostvarimo", naglasio je on.

Stigao je iz BATE Borisova, ekipe koja kao i crno-bijeli svake sezone juri trofeje.

"Pomaže mi to sigurno puno jer je BATE Borisov takav klub koji svake sezone ide na titulu. To mi dosta pomaže i mislim da ću se uklopiti i dati sve od sebe". dodao je Filipović.

Sa trenerom Ilijom Stolicom je sarađivao i ranije i odlično poznaje sistem u koji stiže.

"Ja sam inače sarađivao sa Ilijom Stolicom. znam sve njegove zahtjeve i tako da u saradnji sa njim nema nikakvih problema. Lično sam veoma zadovoljan, došao sam iz prvenstva i fizički sam bio spreman, bitno mi je bilo samo da se uklopim u ekipu sa momcima, da se lijepo upoznam i za sada je sve super", dodao je.

Poznat je kao izuzetno polivalentan igrač koji pokriva sve pozicije u defanzivi, ali na jednoj će biti posebno angažovan.

"Nismo puno pričali o tome, ali ako bude bilo potrebe mogu da odgovorim na više pozicija. Na pripremama sam igrao desnog beka i štopera tako da po potrebi ako trener bude zahtijevao od mene nije problem da odigram. Za sada je plan da igram desno", otkrio je on.

Debitovaće u subotu na meču sa Javorom iz Ivanjice.

"Sve zavisi od terena, vidjećemo kakav će teren biti. Ako nemaš dobre uslove ne možeš naš stil igre da primjenjuješ na lošim terenima. Šta je tu je, lako možemo da se prilagodimo svakom terenu. Sigurno možete da očekujete Partizan koji napada, jer nas samo pobjeda zanima", završio je Filipović.

(MONDO)