Lukić kaznio promašaje Igmana, Široki Brijeg stigao do gostujućeg slavlja

Sjajno su fudbaleri iz Konjica odigrali prvih 45 minuta, ali su u nastavku potpuno pali i dozvolili rivalu da ih kazne, pa su ostali bez bodova u debitantskom nastupu u m:tel Premijer ligi BiH.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Igman iz Konjica ugostio je Široki Brijeg u Doboju kod Kaknja, u svom prvom nastupu u m:tel Premijer ligi BiH, a nakon prvih 45 minuta činilo se da će to biti lijep debi u bh. eliti za Konjičane.

Iako nisu uspjeli postići gol, bili su dominantni, promašili nekoliko zicera, što su gosti na početku drugog poluvremena kaznili i stigli do velika tri boda golom Danijela Lukića.

IGMAN - ŠIROKI BRIJEG 0:1 (0:0)

/Lukić 55/

S druge strane Širokobriježani, koji su uoči ovog duela imali mnogo problema sa povrijeđenim i viroznim igračima, dok za pojedina pojačanja još nije riješena papirologija, praktično da ništa nisu pokazali u prvom poluvremenu.

Igman je bio dominantan, naročito u prvih 20 minuta, i pravo je čudo kako se nije zatresla mreža raspoloženog Tomića. Imao je priliku Ramić, prijetio je i Jakupović, pa Drljević, tražili su Konjičani i jedanaesterac u jednom trenutku, ali su gosti nekako uspjeli da se odbrane.

Najbolju šansu imao je Alagić u 21. minutu, kada je sjajno šutirao sa distance, ali se zatresla stativa gola Širokobriježana.

DEBITANTI Fudbaleri Igmana prvi put nastupaju u najvišem rangu bh. fudbala. Nakon najuspješnije sezone u istoriji kluba, gdje su dogurali do polufinala Kupa BiH (eliminisani od Sarajeva), te osvojili šampionsku titulu u m:tel Prvoj ligi Federacije BiH, tim Adnana Elezovića dobio je priliku da igra sa najboljim ekipama u BiH.

Kako to obično biva, po nepisanom fudbalskom pravilu, nakon promašaja stigla je kazna.

Širokobriježani su praktično iz prve prave prilike stigli do gola i vođstva, ispostaviće se i pobjede. Lukić se odlično snašao u 55. minutu i zatresai mrežu Ćemana.

Taj pogodak kao da je u potpunosti poremetio domaće fudbalere, koji od ovog šoka nisu uspjeli da se oporave. U potpunosti su u nastavku bili u podređenom položaju, nisu uspjeli pronaći rivam iz prvog dijela igre, te su gosti znalački sačuvali stečeno vođstvo i u Široki Brijeg odnijeli kompletan plijen.

"Utakmica sa dva razlilčita poluvremena. Prvo smo odlično otvorili, držali sve u svojim rukama, imali tri-četiri zicera koje je trebalo da iskoristimo, čime bismo rasteretili ekipu i lakše ušli u nastavak meča. To se nije desilo. U drugom poluvremenu nismo odigrali dobro, presudila je jedna dubinska lopta, neopreznost, nakon koje nismo mogli da se vratimo. Više je do glave, nego do fizike. Čestitam Širokom Brijegu, a nadam se da ćemo mi prilike koje napravimo iskoristiti u narednom periodu", rekao je Elezović u izjavi za TV Arena Sport po završetku susreta.

IGMAN: Ćeman, Alagić, Duraković, Dupovac, Velić, Bešagić, Drljević, Hrelja, Jakupović, Bojo, Ramić. Trener: Adnan Elezović.

ŠIROKI BRIJEG: Tomić, Medić, Valinčić, Mašić, Vukoja, Bagarić, Šuto, Knežević, Lukić, Pejić, Ćavar. Trener: Ivica Barbarić.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 1. KOLO:

Igman - Široki Brijeg 0:1 (0:0)

/Lukić 55/

Željezničar - Leotar (21.00)

Odigrano u petak:

Posušje - Velež 1:1 (1:0)

/Jović 18 - Pantelić 68/

Ponedjeljak:

Sloga Meridian - Borac (20.00)

Odgođeno:

Zrinjski - Sloboda

Sarajevo - Tuzla siti