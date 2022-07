"Željo" želi iskorak u novoj sezoni: Nismo doveli Ronalda i Mesija, ali jesmo igrače koji mogu da nas unaprijede!

Sarajevski premijerligaš će prvi meč u novoj sezoni odigrati protiv Leotara.

Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Željezničar će novu premijerligašku sezonu početi na svom stadionu, u atraktivnom terminu (subota u 21.00, op.a.).

Dočekaće Leotar koji je najavio da u Sarajevo ne dolazi sa bijelom zastavom, dok je, kako je istakao trener Željezničara Edis Mulalić, ovaj meč prvi na putu da se napravi iskorak u odnosu na prošlu sezonu.

"Pričao sam sa igračima juče, cilj je da budemo bolji nego prošli sezone. Od plakanja i jadikovanja nema ništa. Kako mi na terenu, tako i uprava želi da napravi iskorak u odnosu na prošlu sezonu, u svim segmentima. Neko će pitati - šta je iskorak, to je da budemo bolji nego prošle godine. To zahtijeva mnogo stvari. Niti smo doveli ni Ronalda, ni Mesija ni neke igrače koji će da zadive nekoga. Doveli smo u svojim uslovima ono što možemo i one igrače koje mislimo da nas mogu unaprijediti", rekao je Mulalić na konferenciji za novinare, koji je zadovoljan kako ekipa ulazi u prvenstvo.

"Pauza nije bila duga, tako da igračima nije trebalo puno da uhvate ritam. Gro ekipe je ostao na okupu. Pokušali smo da dovedemo igrače gdje smo bili deficitarni, momci su odradili dobre pripreme, mjera je uvijek prvenstvo. Prijateljske utakmice su solidno izgledale, ali to je ipak nešto drugo jer nema pritiska rezultata, ni bodova, ni ništa, ali opet laže ko kaže od trenera da ga ne interesuju pobjede u prijateljskim utakmicama. Tu se razvija pobjednički mentalitet i stvara pozitivna atmosfera. Željo je klub gdje svaki trening i utakmica moraju ozbiljno da se odrade."

Štoper Aleksandar Kosorić ističe da ekipa nestrpljivo čeka start sezone.

"Odradili smo kvalitetne pripreme, imali smo dobre uslove i najbitnije je da nije bilo povreda. Atmosfera je odlična. Svi kažu da je prva utakmica najteža pošto nismo u takmičarskom ritmu. Moramo da budemo skoncentrisani i pravi od prve minute, da pokažemo da smo dostojni da nosimo ovaj dres i što nas toliko ljudi prati", istakao je Kosorić.

