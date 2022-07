Košmar za Juventus - Pogba hitno mora na operaciju!? Panika u klubu, mjesecima ga neće biti u timu!?

Fudbaler Juventusa Pol Pogba doživio povredu i ponovo će morati na odsustvo, kao i prethodnih godina u Mančester junajtedu.

Izvor: YouTube/SVMM

Francuski vezista Pol Pogba (29) doživio je povredu koljena i u Juventusu postoji strah da bi mogao da odsustvuje mesecima. Doskorašnji igrač Mančester junajteda vratio se u "Staru damu" i na pripremama oštetio meniskus. To znači da bi u najboljem slučaju odsustvovao oko 20 dana, a u najtežem između dva i tri mjeseca.

Ovakva situacija razočaraće sve u klubu, kao i navijače Juventusa, ali ipak neće iznenaditi one koji su pratili Pogbu u Mančester junajtedu, gdje je prošle sezone odigrao samo 27 utakmica, dao jedan gol i devet namjestio. Glavni razlog njegovog odsustva bile su povrede, a u posljednje tri sezone imao ih je čak osam. Ukupno je propustio čak 72 meča u tom periodu.

Uz to, otvoreno je govorio i o psihičkim problemima nakon rada sa Žozeom Murinjom, poslije čega mu je bilo potrebno dosta vremena da dođe sebi i da opet uživa u životu i u fudbalu. Kada su u pitanju "mehaničke" povrede, uglavnom su mu stradali mišići ili zglob, a sada je prvi put doživio i problem sa kolenom, što bi moglo da bude veliki problem i za njega i za tim.

Pogba se vratio ovog ljeta u Juventus iz Junajteda bez obeštećenja, nakon što je na Old Trafordu proveo šest godina i ni on, ni klub nisu dobili ono što su htjeli. "Crveni đavoli" su ga 2016. platili čak 105 miliona evra, ali niko se neće dugo osvrtati za njim na Old Trafordu, dok će u Juventusu hitno morati da konsultuju ljekare oko oporavka talentovanog Francuza.

Prethodnih dana, on se odmah sjajno povezao sa srpskim napadačem Dušanom Vlahovićem, koji će ipak morati da sačeka njihovu prvu zajedničku utakmicu. Nova sezona Serije A počeće 15. avgusta, a Juve će do tada odigrati prijateljske utakmice protiv Barselone (27. jula), Reala (31. jula) i Atletiko Madrida (7. avgusta).

