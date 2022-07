Borac nakon "lude" penal-serije do finala turnira "Fudbal frends" u Foči: Za trofej protiv Akademije Pandev

Banjalučni Borac u premijernom nastupu u Foči stigao do finala.

U finalu 16. Međunarodnog omladinskog turnira "Fudbal frends" večeras će igrati dvije ekipe koje prvi put učestvuju na ovoj prestižnoj smotri mladih talenata - Akademija Pandev iz Strumice i banjalučki "Borac".

Tim iz Sjeverne Makedonije u polufinalu je savladao Rijeku 2:1, dok su "crveno-plavi" iz Banjaluke bili bolji od domaće Sutjeske nakon uzbudljive penal-serije.

Kadeti fočanskog tima bili su blizu istorijskog plasmana u finale "Fudbal frendsa", ali su na kraju ipak morali da čestitaju vršnjacima iz banjalučkog Borca, koji su boljim izvođenjem penala, i to nakon 10 serija, stigli do same završnice turnira.

Borac i Sutjeska odigrali su uzbudljivo polufinale pred oko 1.000 gledalaca.

Nakon prvog poluvremena bez golova, Banjalučani su poveli golom Sergeja Bogdanića početkom drugog poluvremena, da bi na 1:1 desetak minuta kasnije izjednačio Branko Sekulić.

Do kraja je ostalo neriješeno, pa se pristupilo izvođenju penala.

U prvom polufinalu igrači Akademije Pandev iz Strumice nakon velike borbe i rezultatskog preokreta savladali su trostrukog prvaka "Fudbal frendsa" - ekipu Rijeke 2:1.

Rijeka je povela golom Dujea Kovača u 5. minutu, a na 1:1 izjednačio je Mario Kostov u 30. minutu.

Tim iz Sjeverne Makedonije nošen podrškom sa tribina uspio da dođe do preokreta, a pobjedu Akademiji Pandev donio je Kostadin Kapsarov početkom drugog poluvremena.

Finale između Akademije Pandev i Borca biće odigrano večeras u 20.00 časova na Gradskom stadionu u Foči, a meč za treće mjesto, koji će igrati Sutjeska i Rijeka dva časa ranije.

Prethodno će za sedmo mjesto igrati Crvena zvezda i Sutjeska iz Nikšića i za peto Vojvodina - Željezničar.

