Lalatović konačno zadovoljan: Nismo pravili greške – odmah smo pobijedili!

Borac tek drugi put u istoriji odnio kompletan plijen sa stadiona "Mokri Dolac" u Posušju.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Konačno je banjalučki Borac odigrao meč bez "trzavica" i individualnih grešaka i nagrada je ekspresno stigla.

Tek drugi put u istoriji, Borac je slavio na stadionu "Mokri Dolac" kao gost – Posušje je savladano rezultatom 2:0, a nakon autogola Jovana Vladimira Pavlovića tačku na dobru predstavu "crveno-plavih" stavio je Dejan Meleg.

Nenad Lalatović tako je konačno upisao tri boda u jednom prvenstvenom meču, koji će mnogo značiti u nastavku sezone u m:tel Premijer ligi BiH.

"I u najavi utakmice rekao sam da je Posušje dobar i organizovan tim, koji u svakom trenutku zna šta hoće, ali danas smo mi znali šta hoćemo. Raduje me da nismo pravili individualne greške koje smo pravili u prethodnom periodu. Mada i na utakmicama koje smo izgubili nismo bili nadigrani. Protiv B36 Toršavna sa Farskih Ostrva smo napravili dva penala, protiv Sarajeva smo praktično drugi i treći gol dali sami sebi i toga danas nije bilo. Polako izlazimo iz krize. Rekao sam da nam je potrebna ta jedna pobjeda da krenemo ka naprijed i nadam se da će u narednom periodu biti sve bolje i bolje. Zadovoljan sam prvim poluvremenom, smatram da smo u drugom mogli odigrati još bolje, ali kako vrijeme odmiče igraćemo sve bolje", rekao je Lalatović u izjavi za TV Arena Sport nakon utakmice.

Bilo je promjena u timu Borca pred meč sa Posušjem. Osim povrijeđenih Jove Lukića, Aleksandra Subića i Nikole Andrića, Lalatović je na klupi odlučio da ostavi golmana Nikolu Ćetkovića i Dejana Melega, koji je u igru ušao u finišu utakmice i postavio konačnih 0:2.

"Nekada morate nešto da promijenite da se ekipa trgne. Pavlović je sjajan golman, kao i Ćetković, ali poslije grešaka koje smo napravili morao sam nešto da promijenim, da smirimo glavu jer bio je veliki pritisak. Ja sa tim pritiskom mogu da se nosim i mislim da sam danas izveo najbolji mogući sastav. Bili smo bolji svih 90 minuta i zasluženo smo pobijedili", smatra trener Borca.

Njegov start na klupi Borca nije bio onakakav kakav su mnogi priželjkivali. Rana eliminacija iz Evrope, te loš start prvenstva, podgrijali su atmosferu na Gradskom stadionu, zbog čega je Lalatović u jednom trenutku podnio i ostavku, ali ona nije usvojena od strane Uprave kluba.

Praktično je od mnogih dočekan "na nož", zbog čega je i u najavi današnjeg susreta pričao o zlu u ljudima.

"Krivo mi je zbog toga. Iskren da budem, ne čitam ništa, čujem od drugih kada mi kažu. Mislim da to nije primjereno. Ovdje sam došao da radim, da pokušam da unaprijedim fudbal u BiH koliko mogu. Dajem sve od sebe, cijenim sve svoje kolege, navijače, novinare, nikog ne provociram i ne vidim zašto sam ja nekom smetnja. Ne želim nikom da budem smetnja, rekao sam da ću se skloniti prvi put kada to Uprava i navijači budu željeli. Ja imam gdje da radim, ali volio bih do kraja da ostanem ovdje. Tu sam, hvala Upravi na povjerenju, hvala navijačima. Uvjeren sam da ćemo u narednom periodu igrati sve bolje i bolje", zaključio je trener Borca Nenad Lalatovića.

MILIN BEZ IZJAVE Po završetku utakmice, pred kamere TV Arene Sport nije želio šef stručnog štaba Posušja Ferdo Milin, ali ni bilo ko iz stručnog štaba domaćih.

Priliku da uveća bodovni saldo Borac će imati narednog vikenda, kada će ugostiti novajliju u ligi, ekipu Igmana iz Konjica.