U Posušju ne zaboravljaju tradiciju: Borac niti ćemo potcijeniti, niti ćemo skinuti gaće!

"Svima pokušavam da objasnim jednu stvar, koju ne smijete zanemariti - to je tradicija. Borac, Velež, Sarajevo, Željezničar. To su klubovi sa imenom i prezimenom, koji imaju tradiciju i to se ne smije zaboraviti", rekao je trener Posušja Ferdo Milin pred meč s Borcem.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Posušje i Borac u subotu od 17 časova odigraće duel 3. kola m:tel Premijer lige BiH na stadionu "Mokri Dolac".

Iako Banjalučani nisu dobro startovali ove sezone, a ni tradicija gostovanja u Posušju im ne ide u prilog, u hercegovačkom timu svjesni su da ih sutra očekuje izuzetno težak zadatak protiv "crveno-plavih".

"Očekuje nas teška i zahtjevna utakmica iz više razloga. Prvenstveno zbog toga što je Borac kvalitetna ekipa, a onda što se igra od 17 časova, na 30 ili 40 stepeni", rekao je trener Posušaka Ferdo Milin na konferenciji za medije, naglasivši da ima određenih kadrovskih problema, ali o tome nije želio javno da priča "iz razloga da ne bi pomagao Borcu da pripremi utakmicu."

U prošlom kolu Posušje je pauziralo zbog obaveza Tuzla sitija u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, što je iskorišteno da se odigra prijateljski meč sa Hajdukom na "Poljudu", koji je bh. tim riješio u svoju korist rezultatom 2:0.

"Bilo bi mi draže da smo igrali protiv Tuzla sitija. Nije isto igrati prijateljske i prvenstvene utakmice. Smatram da smo ovaj period iskoristili na najbolji mogući način, slavili protiv Hajduka, a taj meč pokazao nam je da možemo igrati protiv jakih protivnika i da igrači mogu ispuniti zahtjeve koji su stavljeni pred njih", naglasio je Milin.

Strateg tima iz Posušja prokomentarisao je i lošu formu Borca, koji na "Mokri Dolac" stižu poslije eliminacije iz Evrope, te samo jednog osvojenog boda u do sada dva odigrana meča u prvenstvu.

"Svima pokušavam da objasnim jednu stvar, koju ne smijete zanemariti - to je tradicija. Borac, Velež, Sarajevo, Željezničar. To su klubovi sa imenom i prezimenom, koji imaju tradiciju i to se ne smije zaboraviti. Na osnovu njihovih rezultata, niti ćemo potcijeniti Borac, niti ćemo, kako mi to volimo da kažemo, skinuti gaće. Sutra ćemo ući na utakmicu kao što smo to učinili protiv Veleža, ali i protiv Hajduka", jasan je Milin.

Izvor: Promo/HŠK Posušje

Toni Jović zaigraće protiv bivšeg kluba. Upravo iz Borca je ovog ljeta prešao u Posušje, a već na premijernom meču, u remiju protiv Veleža, postigao je i prvi gol u novom klubu.

"U Posušje sam došao iz razloga da se pokuša napraviti što bolji rezultat, da se svako kolo ide na pobjedu, tako da će i protiv Borca biti isto. Ne volim ništa obećavati, ali mogu reći da ćemo dati sve od sebe da osvojimo tri boda. Od prvog dana je u klubu porodična atmosfera, svi dišemo kao jedan i mislim da je to naša najveća snaga. Na posljednjoj utakmici koju sam odigrao za Borac u Posušju atmosfera je bila sjajna i to je jedna od stvari koja me je privukla da dođem ovdje", poručio je Jović.

Za razliku od Borca, koji je u dosadašnja tri kola odigrao dva meča, Posušaci su samo jednom nastupili, i to u već pomenutom duelu sa Veležom, koji je okončan bez pobjednika 1:1.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 3. KOLO:

Subota:

Posušje - Borac (17.00)

Sarajevo - Sloga Meridian (21.00)

Nedjelja:

Željezničar - Široki Brijeg (19.00)

Zrinjski - Leotar (21.05)

Odgođeno:

Sloboda - Velež

Igman - Tuzla siti