"Ne znam otkud u ljudima toliko zla!" Lalatović o reakcijama nakon Borčevih neuspjeha: Kao da RS i BiH to jedva čekaju!

Strateg crveno-plavih govorio je, na konferenciji za novinare pred meč sa Posušjem, o brojnim temama.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

U prva premijerligaška kola, fudbaleri Borca osvojili su samo jedan bod, a prva naredna prilika da poprave utisak je subotnje gostovanje ekipi Posušja (17.00 časova, TV Arena sport).

Borac je samo jednom uspio da trijumfuje na Mokrom Docu i to prije 13 godina (0:3), međutim trener Lalatović vjeruje da njegova ekipa može da stigne do pobjede u Hercegovini, ali samo pod određenim uslovima.

"Čeka nas teško, jako gostovanje u ne baš nekom dobrom trenutku za nas. Međutim, iz svega toga moramo da izađemo jači. Sigurno da nisam zadovoljan do sada urađenim, ali od kukanja nema ništa. Jednostavno, moramo da se skoncentrišemo na ono što nam slijedi. Ja sam nov trener u ovoj ligi, upoznajem je i rekli su mi da nas čeka tamo baš teško gostovanje. Znam da smo posljednji put tamo izgubili 3:0, ali tad smo išli u jednom oslabljenom sastavu. Tamo je jako teško igrati, imaju i te dobre krilne igrače. To je jedan dobro organizovan tim koji hoće da igra, koji hoće da se nadigrava. Mi da bismo tamo pobijedili, moramo da igramo mnogo bolje nego što smo igrali u prve dvije utakmice, to sam i rekao igračima. Najbitnije je da koncentracija mora da bude mnogo bolja i ne smije više da bude tih individualnih grešaka", rekao je Lalatović predstavnicima medija, istakavši da igrače u crveno-plavim dresovima u dosadašnjem toku sezone niko nije nadigrao.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Ne mogu da kažem da je neka ekipa bila mnogo bolja od nas ili da nas je ponizila. Jednostavno, jako mi teško pada da pravimo takve greške, da poklanjamo tako golove. Ovo je liga koja je veoma jaka, gdje do izražaja dolaze brzina i snaga, gdje se ne postižu tako lako golovi. I onda kad protivnik ne može da postigne gol, vi mu ga poklonite... Bukvalno, od posljednjih pet golova četiri smo poklonili. To su neke stvari koje mene najviše brinu, što tu pada koncentracija. Međutim, uvijek kažem, ako je neko kriv, to sam ja. Žao mi je i krivo jer znam da možemo mnogo bolje, znam kako smo igrali u pripremnom periodu, znam da je to bilo mnogo bolje nego u ovim utakmicama. Način na koji smo napravili dva penala na Farskim Ostrvima, kako smo primili protiv Sloge drugi gol, sada i drugi i treći protiv Sarajeva, to je prosto neshvatljivo. Međutim, moramo da izađemo iz ovoga jači."

Na ovom meču, strateg Banjalučana ne može da računa na Jovu Lukića, Nikolu Andrića i Aleksandra Subića.

"Na sve ostale mogu da računam i nadam se da će dati maksimum, da ćemo svi zajedno dati 100 posto sebe i da ćemo uspjeti da zabilježimo prvu pobjedu. Naravno, protiv koga god da igramo, mi idemo na pobjedu. Bodom nismo zadovoljni, ali da bismo pobijedili, moramo da igramo mnogo bolje i da se mnogo više borimo na terenu", rekao je Lalatović, osvrnuvši se na negativne komentare u javnosti kad Borac zabilježi loš rezultat.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

"Uvijek sam se i pitao šta je to u ljudima tako zlo? To je nešto nevjerovatno. Uvijek sam se pitao i nikad ne mogu da dođem do toga. Ja zao nisam, a svi vole da se bave tuđim životima, svi vole nešto da gledaju... Ne mogu da dođem do zaključka jer sam ja drugačije vaspitan i tako vaspitavam i svoju djecu. Šta mene briga da gledam u tuđe dvorište... ljudi tako komentarišu, pričaju, lupetaju, posjećuju tamo neke portale... Svašta bih im sad ovdje rekao, ali neću. To je sramota. Isto tako, mi izgubimo utakmicu, svi živi skaču na nas, svi nas pljuju... I druge ekipe izgube utakmicu, pa nisu baš takvi napisi. Ovdje kao da se čeka, cijela Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, da Borac izgubi da bi se blatio. Prosto mi je to nejasno, a kad drugi izgube utakmicu, to je onako 'nisu imali sreće'... Da li je to možda zbog mog dolaska? Nisam upućen, stvarno ne znam jer ovo je za mene nešto novo. Kad drugi izgube, ublaže se naslovi, a ovdje udare sa svih strana. Kod god može, udari po Borcu."

Ponovo je Lalatović govorio i o eventualnom odlasku sa crveno-plave klupe.

"Ponudio sam ostavku, što je i prirodno. Normalno je da neko uzme odgovornost i kaže 'Ja sam kriv, ja bih da odem'. Ko prihvati moju ostavku, prihvati, ko ne prihvati, ja ne mogu da odem na silu. Ja uvijek imam gdje da odem, to sam rekao i mojim igračima. Zamislite da sam ovdje tri godine, da sam osvojio titulu i da me niko neće. Onda to nešto nije dobro. Borac je jedan veliki klub. Da li ću otići ili neću – sve zavisi od uprave kluba. Moja ostavka je, gdje god dođem, uvijek na stolu. Ja ne pravim problem. Ako ima neko bolji, neka dođe, možda se nisam najbolje ni snašao otkad sam došao ovdje."

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kako kaže, nikad nije rekao da će Borac osvojiti titulu, već da je cilj – jedan od dva trofeja u BiH.

"Naravno, volio bih da to bude titula, ali sam rekao 'jedan od dva trofeja'.Kakav si to trener cijelog života, a nisi osvojio trofej? Kao da nisi ni bio trener! Kakav si ti igrač ako nikad nisi osvojio trofej? To je za mene neuspjeh. Ja kao igrač imam 7-8 trofeja, što sa Šahtjorom, što sa Crvenom zvezdom, i kao trener imam jedan sa Vojvodinom i to me čini ponosnim. Ne bih smatrao da sam igrao fudbal ako nisam osvojio trofej ni da sam trener ako nisam osvojio trofej. Mi svi igramo za te stvari. Moja je želja da Borac kao veliki klub osvoji trofej. Ne mora to da uradi, ali je velika želja svih nas da osvojimo jedan od dva trofeja."

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Novinare je zanimao i Lalatovićev stav o Nikoli Ćetkoviću, koji je individualnim greškama Sarajevu poklonio drugi i treći gol.

"Kad sam bio trener Crvene zvezde, ja sam Luku Jovića gurnuo u prvi tim sa 16 godina. Jednom igramo derbi, on promaši dvije šanse. Promašivao je protiv Rada, nevjerovatno je šta je promašivao... i tad me je koštalo. Ja hoću da stavim mladog igrača, ali mladi igrač to mora i da zasluži. Ja volim da stavim mlade igrače, prvi to i radim, i u Vojvodini sam to radio. Međutim, nisam za to pravilo da moraju da nastupaju 2-3 mlada igrača. Pa koji je trener lud da ne stavi kvalitetnog mladog igrača ako on to zasluži? Nebitno je da li imaš 18 ili 36 godina, ko to zasluži, treba da igra. Što se tiče konkretno Ćetkovića, on je mlad golman, golmani sazrijevaju tek poslije. On ima vrhunski kvalitet i vremenom će biti vrhunski golman. Naravno, napravio je te greške, i sam je svjestan šta je napravio. Mlad je i to ide sa tim godinama. Golmani tek sazrijevaju kasnije, od 25-26 pa nadalje. Ne bih ga sad javno kritikovao, što sam imao da mu kažem rekao sam mu u svlačionici, u četiri oka. Kad napravi grešku, krivi smo svi zajedno, ne samo on."

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Štoper Aleksandar Vojnović podvlači da ekipa Posušja ima veće ambicije nego što je to bio slučaj u prošloj sezoni.

"Oni su jedan kvalitetan tim, tako da nam neće biti nimalo lako. Svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo, nismo zadovoljni kako smo otvorili sezonu, ali isto tako znamo da nam treba jedan dobar rezultat da bi to sve krenulo prema naprijed. Niko nas nije nadigrao do sada, više je to bio pad koncentracije, tako da će sutra, ko god bude igrao, dati maksimum da pokušamo da ostvarimo prvu pobjedu i krenemo ka vrhu tabele", zaključio je Vojnović.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 3. kolo

Subota:

Posušje – Borac (17.00)

Sarajevo – Sloga Meridian (21.00)

Nedjelja:

Željezničar – Široki Brijeg (19.00)

Zrinjski – Leotar (21.05)

Odgođeno:

Sloboda – Velež

Igman – Tuzla siti