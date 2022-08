Crna Gora, Srbija i Rusija isto? Evo šta sam zaista rekao! Crnogorski fudbaler se ponovo oglasio - ovo je objašnjenje!

Marko Rakonjac se oglasio povodom intervjua u kojem je citirana njegova izjava da su Crna Gora, Srbija i Rusija isto.

Izvor: MN PRESS

Ruski mediji prenijeli su izjavu crnogorskog fudbalera Marka Rakonjca o bliskoj povezanosti Crne Gore, Srbije i Rusije i ona je izazvala veliku pažnju. Novinar portal "Meč TV" objavio je riječi doskorašnjeg igrača Čukaričkog, a sada Lokomotive iz Moskve da su "ga u porodici učili da su Crna Gora, Srbija i Rusija isto, da imamo zajedničku istoriju i to može da se vidi u sportu kada navijači istaknu transparente, banere i zastave".

U petak uveče, on je objavio podgoričkim "Vijestima" da su njegove riječi istrgnute iz konteksta i da se nije tako izrazio.

“Svako ko me zna, zna dobro da se ne bavim politikom i da me politika apsolutno ne zanima. U intervjuu za ruske medije sam rekao da Crnogorci vole da posjete Rusiju, kao i da dosta Rusa živi u Crnoj Gori. Na pitanje o vezama Srbije i Rusije, rekao sam da sam na utakmicama dok sam igrao u Srbiji vidio dosta transparenata koji su povezani sa Rusijom, i da znam da su to bratski narodi. Neke stvari su izvučene iz konteksta i ja sam uvučen u priče koje me ne zanimaju. Fudbaler sam, igram i družim se sa momcima svih nacionalnosti, a svako ko se bavi fudbalom zna da smo u našem svijetu svi isti i jednaki, a da nas politika apsolutno ne interesuje. To što je neko iskoristio dio mog intervjua da stvara aferu ili neke podjele – žao mi je i krivo zbog toga, jer sam ja daleko od tih priča”, kazao je Rakonjac za Vijesti.

Izvor: MN PRESS

Rakonjac je naglasio da voli svoju Crnu Goru, za koju igra od 13. godine u svim reprezentativnim selekcijama. "Dres nacionalnog tima nosim sa posebnim ponosom, što je u fudbalskom i uopšte sportskom svijetu i normalno", dodao je on.

Rakonjac je rođen u Bijelom Polju, a kao dječak je stigao u Čukarički, gdje se fudbalski razvijao i donio klubu transferom čak 2,5 miliona evra. U dresu "brđana" nastupao je pet i po godina i u njemu odigrao 60 utakmica u seniorskoj konkurenciji, uz 12 postignutih golova.