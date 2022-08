Fudbaleri Partizana u četvrtak uveče moraju da nadoknade gol zaostatka u revanš meču protiv AEK-a iz Larnake, a u vrlo sličnoj poziciji bili su i prije 12 meseci. Ipak, od tada su se u Humskoj stvari drastično promijenile.

Izvor: MNPRESS

Bliži se dan odluke - Partizan je na gostovanju izgubio 2:1 i ako planira da se domogne grupne faze UEFA takmičenja, moraće da u Humskoj to anuliraju i preokrenu.

Sve ovo bio je slučaj i prije 12 meseci, krajem avgusta 2021. Tada je Partizan jurio zaostatak protiv Santa Klare u borbi za Konferencijsku ligu, sada to čine protiv AEK-a iz Larnake u napadu na Ligu Evrope. Ali tu je sličnostima kraj, jer se Partizan u ovih godinu dana drastično promijenio.

U odnosu na revanš protiv Portugalaca, Partizan je promijenio trenera, osam igrača iz tadašnje prve postave, a najveće oružje tima Aleksandra Stanojevića u tom preokretu 2:0, danas je ozbiljna rana koja bi mogla da ih košta prolaska u narednu fazu.

KO JE SVE OTIŠAO OD SANTA KLARE?

Partizan je prošlog četvrtka izgubio na Kipru 2:1 i proteklog vikenda nisu igrali u Superligi kako bi se spremili za ovaj revanš. Ostaje da se vidi da li će trener Ilija Stolica nešto drastično mijenjati u odnosu na gostovanje u Larnaki.

Ipak, evidentno je da će njegov tim u četvrtak uveče (21.00) protiv AEK-a biti radikalno drugačiji u odnosu na onaj tim Partizana koji je posljednji uspio da u revanšu nadoknadi deficit u evropskim dvomečima.

Partizan je tog 26. avgusta 2021. u Humskoj igrao u sastavu: Popović - Miljković, Vujačić, Saničanin, Obradović - Zdjelar, Jojić - Marković, Suma, Jović - Rikardo. Od njih 11, šestorica su napustili klub (samo je Zdjelar donio kakvu-takvu finansijsku dobit), dok Popović i Jović više nisu prvi izbor na svojim pozicijama.

Vidi opis Partizan mora da ponovi Santa Klaru, a sve se promijenilo! Nema 8 od 11 igrača, a Stanojeva snaga je Stolicina rana! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 42 1 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 2 / 42 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 42 3 / 42 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 42 4 / 42 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 42 5 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 6 / 42 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 7 / 42 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 42 8 / 42 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 42 9 / 42 AD Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 42 10 / 42 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 42 11 / 42 Izvor: Mondo/U. Arsić Br. slika: 42 12 / 42 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 13 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 14 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 15 / 42 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 16 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 17 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 18 / 42 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 19 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 20 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 21 / 42 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 22 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 23 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 24 / 42 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 25 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 26 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 27 / 42 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 28 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 29 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 30 / 42 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 31 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 32 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 33 / 42 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 34 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 35 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 36 / 42 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 37 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 38 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 39 / 42 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 40 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 41 / 42 Izvor: MN PRESS Br. slika: 42 42 / 42 AD

Santa Klaru su tada srušili upravo igrači koji će igrati i protiv AEK-a: štoperska linija i Rikardo u napadu. Ali nije idealno to što se baš tandem Vujačić-Saničanin ozbiljno mučio u Larnaki i što Rikardo i dalje nije postigao gol iz igre ove sezone.

KOD STANOJA FURIOZNO, KOD STOLICE MLITAVO

Dvije sezone Partizana, do sada, uopšte nisu za poređenje. Tim Aleksandra Stanojevića je do tog revanša sa Santa Klarom već odigrao 10 utakmica. U Superligi su upisali svih pet pobjeda, a u kvalifikacijama eliminisali Dunajsku Stredu i Soči.

Golovi su "pljuštali" - četiri komada dobili su Proleter, Voždovac, Novi Pazar i Kolubara - a usput je pala i Vojvodina. Ove godine, ničega od toga nema.

Stolicin Partizan je već u krizi, imaju samo jednu pobjedu iz prvog kola nove sezone, a od tada dva remija i poraz u Superligi i poraz na Kipru koji se nadovezao na seriju loših rezultata. Ne postoji bolji trenutak nego sada da se toj "crnoj" seriji stane na put.

NAJVEĆE ORUŽJE POSTALO JE RANA CRNO-BIJELIH

Izvor: MN PRESS

Partizan je put do grupne faze Konferencijske lige prošle godine krčio prekidima. Jedan gol protiv Dunajske strede, ključan pogodak protiv Sočija i još dva u dvomeču sa Santa Klarom - to je bila snaga Stanojevićevog tima na teškom putu do evropske jeseni.

Ali ove sezone je sve "naglavačke" u Humskoj. Prvi gol protiv Radničkog u Nišu bio je plod mlitave reakcije čitave odbrane Partizana kod prekida domaćina, a vrhunac je dostignut na Kipru. Crno-bijeli su oba pogotka primili na identičan način - loše braneći kornere, dozvoljavajući AEK-u da iz takozvane "druge lopte" zatresu mrežu. I Stolica je osjetio potrebu da poslije meča ukaže na činjenicu da takve golove Partizan ne smije da prima.

Prošle sezone je gol Saničanina poslije prekida uveo Partizan u grupnu fazu Konferencijske lige. Ubojitost iz sličnih akcija nedostaje ovog ljeta, a puleni Ilije Stolice nadaće se da će imati podršku kao tada protiv Santa Klare. "Grmela" je tada Humska, navijači su od prvog minuta pojačali juriš Stanojevićevog tima i imali svog uticaja da se izbore za 2:0. Tako nešto će biti potrebno crno-bijelima i u četvrtak uveče.

Jer ako se već toliko toga promijenilo za godinu dana, neka protiv AEK-a makar rezultat bude isti.