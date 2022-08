Gospodski potez trenera Tuzle sitija: Dragan Jović priznao da ga je Edis Mulalić taktički nadmudrio!

Treneri Tuzle sitija i Željezničara, Dragan Jović i Edis Mulalić, komentarisali su utakmicu na "Grbavici", koja je okončana ubjedljivom pobjedom plavih rezultatom 4:2 (1:0).

Željo je deklasirao Tuzlake sinoć u Sarajevu, vodio je 4:0, a onda su gosti u finišu malo popravili utisak i postigli dva pogotka.

Ipak, šef struke gostiju Dragan Jović priznao je da ga je kolega sa klupe plavih nadmudrio u postavci igre i preuzeo odgovornost za poraz.

"Čestitke kolegi Edisu na odlično pripremljenoj utakmici, mi smo taktički poniženi i skoro rezultatom deklasirani. Nismo postojali 70 minuta, teško mi je objasniti šta se desilo s mojom ekipom, no zasluge idu igračima Željezničara. Bojali smo se tranzicije igrača Željezničara, bili su prebrzi za nas. Na kraju smo ublažili poraz, no nismo popravili sliku i sivilo koje smo ostavili iza sebe. Brinu me oscilacije, odigramo katastrofalno protiv Slobode i Željezničara, a dobro protiv Sarajeva. Moramo popraviti stvari koje ne valjaju kako nam se ne bi dešavale u budućnosti. Zamjeram ekipi na nekim stvarima, ali ja moram preuzeti odgovornost jer sam postavio ekipu, očito je da je to bilo pogrešno", rekao je Jović poslije utakmice na "Grbavici".

Njegov kolega sa Željine klupe Edis Mulalić najviše je govorio o važnosti rada i treniranja, s obzirom da se iz toga rađaju ovakve utakmice.

"Dosta turbulentna sedmica za nas, ali smo svi bili fokusirani na rad i trening. Dosta nam je pomogla analiza prethodnih utakmica Tuzla sitija, željeli smo raditi stvari kao Sloboda i kontra od Sarajeva. Spremali smo se i momci su odgovorili na najbolji način. Prvo poluvrijeme je bilo najbolje otkad sam ja ovdje, pribojavao sam se da će možda doći kazna, ali eto nije došla. Nismo se htjeli povući, željeli smo nastaviti gdje smo stali, nekih 70 minuta to je bio visoki intenzitet, kad smo pravi teško je igrati sa nama, znam šta ovi momci mogu. Bilo je deset utakmica kao naše današnje prvo poluvrijeme, samo je sad očepilo. Ranije nismo mogli zabiti gol, sada se otvorilo. Ranije nismo zabili gol, pribojavao sam se da će nas kazniti kao što su nas i ranije kažnjavali. Postavio sam takve igrače koji pašu na igru Tuzla sitija i to je ključ svega, ispalo je što je ispalo. Bilo je tu utakmica sigurno gdje smo trebali pobijediti, ali nismo uspjeli. Ne nagradimo se uvijek, sad je pročepilo, treba ostati prizeman, samo je u radu i treningu rješenje, ništa više. Momcima kapa do poda, odgovorili su na pravi način, čestitke im, tek su vidjeli šta znači igrati za Želju, stalno je pritisak", rekao je Mulalić.

