Sve o meču Crvena zvezda - Makabi Haifa: Ulog je 20 miliona evra, protivnik nije bauk - mora da se prođe i kraj priče!

Makabi Haifa dočekuje Crvenu zvezdu večeras od 21 čas u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona. Gde je TV prenos, kakve sastave očekujemo i ko sudi - pročitajte u MONDO najavi.

Crvena zvezda je ubjedljivom pobjedom nad Pjunikom (u dvomeču 7:0) obezbijedila makar grupnu fazu Lige Evrope, ali nakon dvije sezone provedene u ovom takmičenju - gdje su stigli i do osmine finala - apetiti su porasli. Žele ponovo da se vrate u grupnu fazu Ligu šampiona, koje su dvaput igrali u mandatu Vladana Milojevića, a čini se da prilika nikad nije bila bolja i do prije nekoliko godina bi skakali u nebo da ih do tog cilja dijeli Makabi Haifa.