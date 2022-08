Htio sam da ostanem u Partizanu do kraja karijere! Lazar Marković otkrio Turcima - "Nisam očekivao da će biti ovako..."

Lazar Marković je turskim medijima otkrio kako je došlo do njegovog dolaska u Gazijantep nakon perioda u Partizanu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Fudbaleri Partizana u četvrtak uveče igraju prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Hamruna sa Malte. I dok je ekipa Gordana Petrića na novom početku poslije burnog ljeta u Humskoj, i kapiten crno-bijelih iz prošle sezone je na svom novom početku - u Turskoj.

Lazar Marković je tokom ljeta napustio Partizan posle isteka ugovora kada mu nije bio ponuđen novi, a nekadašnji igrač Liverpula i Benfike sada otkriva da odlazak iz Beograda nije imao u planu.

Marković je u razgovoru za turske medije otkrio da je čak razmišljao da ostane igrač Partizana do kraja karijere. Ipak, nakon sezone u kojoj nije postigao nijedan gol u domaćem prvenstvu, a bio je jedan od najbolje plaćenih igrača, crno-bijeli su imali druge planove.

"Tri godine sam proveo u Partizanu. Da budem iskren, želio sam da u njemu ostanem, jer sam bio kapiten. Htio sam da ostanem tamo do kraja karijere, takva mi je bila ideja", počeo je Marković za turski "Sporks".

Ipak, u Partizanu nisu razmišljalo na isti način, pa je Marković rešio da napusti klub i preseli se u Tursku.

"Gazijantep se na kraju zainteresovao za mene. Zvali su me iz kluba. Veliki plus je bio što je Marko Jevtović došao. I on me je pozvao. Svi su mi ispričali dobre stvari o klubu, o projektu. Zato sam i došao u Gazijantep, jer smatram da je ovaj projekat dobar."

Izvor: MN PRESS

Popularni "Markec" ističe da je zadovoljan u novom gradu.

"Sviđa mi se grad. Nisam očekivao da će biti ovako. Ljudi su dobri, prijateljski nastrojeni, sve me čini srećnim. Za kratko vrijeme sam stekao utisak kao da sam godinama ovdje. Uz Jevtovića mi je bilo lako da se adaptiram."

Na kraju, Marković ima velika očekivanja od Gazijantepa u sezoni koja je tek počela.

"Imamo veoma dobre igrače, dobrog i trenera. Mislim da ćemo biti sve bolji kako vrijeme bude prolazilo. Prve utakmice su uvijek teške kada dođe dosta novajlija. Vjerujem da možemo da budemo među prvih pet-šest ekipa na tabeli", poručio je Marković.