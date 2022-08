Feđa Dudić pred utakmicu sa Slobodom: Svi smo ujedinjeni i na istoj strani

"Nisam ja došao ovdje jer me neko gurao već zbog svojih rezultata".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Trener Fudbalskog kluba Sarajevo, Feđa Dudić je na današnjoj pres konferenciji pred utakmicu sa Slobodom istakao da je ekipa tokom sedmice imala posjetu Hordi zla.

Istakao je da ne želi da traži alibi i da kuka, te da nije došao na stadion Asim Ferhatović Hase jer ga je neko gurao već su za to zaslužni njegovi rezultati.

"Iza nas je težak period, ali radimo sve na taktičkom, fizičkom i mentalnom planu da izađemo iz krize. Hvala predsjedniku na podršci, a tokom sedmice smo imali posjetu Hordi zla koji su dali podršku ekipi, to pokazuje da smo ujedinjeni i da smo svi na istoj strani. Vratio bih se unazad, volio bih da se prisjetite moje prve konferencije za medije, tada smo iznijeli planove i ciljeve, te rekli šta hoćemo od ove sezone. Nismo davali obećanja i velike priče o trofejima, pričali smo o jasnom cilju koji je postavljen pred nas, a to je izlazak u Evropu. Od toga nećemo odustajati, neće nas poremetiti jedan ili dva poraza. Ja nisam došao ovdje jer me neko gurao ili preporučio, najbolja preporuka je bio moj kontinuirani rad, moji argumenti su bili rezultati koje niko ne može izbrisati, ovakve situacije mi daju motiv za rad, ja sam dobio šansu da radim i iskoristiću je na adekvatan način", rekao je Dudić, a prenio Sport1.

Dudić je zatim govorio o utakmici sa Slobodom.

"Sloboda dolazi u dobrom raspoloženju, igrali su sa Borcem i Tuzlom City, to su ekipe koje pretenduju ka Evropi, nisu primili gol, dosta dobro stoje u odbrani, moramo mnogo pažnje obratiti na to kao i na prekide. Glavni fokus nas je na samim nama. Želio sam igračima da prenesem da rade ono što najbolje znaju, svi su oni ovdje zbog nekih svojih vrlina, neko je dobar dribler, neko ofanzivac, te sam im rekao da rade ono što najbolje znaju, nekad će biti uspješno, nekad neće, ali sam im rekao da to rade na svakoj utakmici stalno", dodao je Dudić.

Susret Sarajeva i Slobode je na rasporedu sutra od 20 časova.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH – 6. kolo

Petak:

Sarajevo – Sloboda (20.00)

Subota:

Borac – Željezničar (17.00)

Tuzla siti – Leotar (17.30)

Sloga Meridian – Široki Brijeg (19.00)

Nedjelja:

Posušje – Igman (17.30)

Odgođeno:

Velež - Zrinjski