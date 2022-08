Normalno dišem, možda moram da se pregledam! Gordanu Petriću je puls uvijek isti: Moram to da opet kažem!

Trener Partizana Gordan Petrić na slikovit način je objasnio kako se osjeća poslije dvije startne pobjede na klupi crno-bijelih, pošto je trijumf njegovog tima nad Hamrunom (4:1), približio ekipu iz Humske grupnoj fazi Konferencijske lige.

Fudbaleri Partizana nalaze se nadomak grupne faze Konferencijske lige drugu godinu zaredom, pošto su u prvom meču plej-ofa u Beogradu savladali Hamrun 4:1. Ubjedljiv trijumf nad predstavnikom Malte približio je crno-bijele cilju - novoj jeseni u UEFA takmičenjima.

Ekipa Gordana Petrića je slavila golovima Rikarda Gomeša, Slobodana Uroševića, Fusenija Dijabatea i Patrika Andradea, a nakon meča, trener crno-bijelih očekivano je bio zadovoljan pobjedom od tri gola razlike.

Kako je rekao, ova sigurna pobjeda u njegovom pristupu ne mijenja ništa.

"Potpuno sam isti i prije i poslije ove utakmice. Vrlo bitno za mene je ponašanje mojih igrača, njihov osjećaj na treningu da se opuste i da pruže ono što znaju. Moram to da opet kažem, treba da Partizan igra takmičarski u narednom periodu. Da li će uz to doći ljepota fudbala, to ćemo vidjeti. Uz pojačanja koja očekujem, imaćemo i ja i igrači bolji balans u ekipi i više igrača za kombinatoriku", počeo je Petrić.

Prije meča je komentarisao u šali da nekada lopta umije da bude okrugla, a nekad četvrtasta, kada ekipi ne ide.

"U većem dijelu utakmice nam je lopta bila okrugla. U jednom dijelu je bila četvrtasta. Ali u šali dosta i istine kažem. Bitno mi je da se igrači opuštaju, bili su dosta stegnuti. Što se tiče primljenog gola, nekako morate da primite gol u datom trenutku. To je odlučujuća utakmica za grupnu fazu, to su kvalitetne ekipe. Izbacili su i oni možda neke ekipe koje su bilje od njih. Poradićemo na prekidima, ali nemam šta da zamjerim igračima. Odradili su 70 odsto od onoga što smo tražili."

Na pitanje da li sada lakše diše, poslije pobjeda protiv Mladosti GAT i sada Hamruna, Petrić daje slikovit odgovor.

"Ne, potpuno sam rasterećen. Dajem svoj maksimum sa svojim saradnicima i uopšte ne razmišljam o tome. Naravno da je dobro što smo pobijedili, ali kroz karijeru, shvatio sam da je pobjeda jedan dio priče. Ide se dalje. Normalno dišem, možda bi trebalo i da se pregledam. Možda je trebalo da se pregledam prije nego što sam potpisao ugovor. Da vidimo da li tu ima razlike u krvnoj slici."

Trener crno-bijelih prokomentarisao je zašto Bibarsa Natha nije bilo u timu i kako gleda na igre Patrika Andradea, strijelca četvrtog gola Partizana.

"Razgovarao sam sa Nathom. On je mnogo pružio Partizanu i imao je puno ovakvih utakmica. Jednostavno, dio taktike. Što ne znači da neće igrati sljedeću ili onu tamo. Andradea sam gledao prije nego što sam došao. Mislim da on može mnogo bolje. Imao je problemčića u glavi, nije mu tu bila porodica pa je i ona došla. Mislim da će i on sad biti sve bolji i bolji iz dana u dan. Treba da se navikne na Partizan i ovu atmosferu. Zadovoljan sam, ali mislim da može bolje", poručio je Gordan Petrić.