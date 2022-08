Borac na Željezničar bez dvojice standardnih: Željo ima svoj stil i šarm, to je veliki klub, ali je i Borac!

Nenad Lalatović neće moći da računa na Dejana Melega, ali ni na napadača koji je na prethodnim mečevima bio njegov prvi izbor.

Poslije poraza na gostovanju Slobodi u Tuzli, banjalučki Borac pokušaće da se vrati na pobjednički kolosjek u derbiju protiv Željezničara koji se igra u subotu od 17 časova u Novom Gradu.

Na drugoj strani Željezničar u ovaj meč ulazi sa mnogo samopouzdanja nakon pobjede nad Tuzla sitijem 4:2, a problem za trenera crveno-plavih Nenada Lalatovića biće i odsustvo dvojice standardnih prvotimaca.

Dejan Meleg na prošloj utakmici vratio se u startnih 11, ali je već na početku meča morao zbog povrede da napusti teren, a osim njega Lalatović neće moći ni da računa na Momčila Mrkaića, koji je u dosadašnjem dijelu sezone bio njegov prvi izbor u špicu.

"Mrkaić je osjetio bol u zadnjoj loži, napraviće pauzu dva-tri dana. Nažalost, neću moći da računamo na Melega. Njegova prirodna pozicija je desetka, na tu poziciju možemo da vratimo krilnog igrača Zakarića. Ninković je došao, ali mora da prođe bar dve nedelje trenažnog procesa da bih ga stavio da igra. Žao mi je što nije došao ranije. Na treninima već pokazuje kvalitet i smatram da će za dve, tri nedelje pokazati da će biti pravo pojačanje za nas", rekao je Lalatović.

On je rekao da će Željezničaru biti lakše zato što ne gostuje na Gradskom stadionu u Banjaluci, već u Novom Gradu.

"Sigurno nas očekuje preteška utakmica protiv ekipe koja je u naletu, nakon što je udigrala fenomenalnu utakmicu kod kuće. To govori o njihovom kvalitetu, vidio sam i kako su ih navijači ispratili, hiljadu ljudi je bilo, to je velika podrška i vjetar u leđa za njih. Kako oni gostuju sutra, tako gostujemo i mi, nećemo imati prednost domaćeg terena, s te strane njima je to lakše gostovanje psihički jer bi ovdje u Banjaluci bilo sedam, osam hiljada ljudi i mojim igračima bi bilo mnogo lakše", rekao je Lalatović i nastavio:

"Željo je veliki klub, klub o kojem uvijek, i prije nego što sam došao ovdje, pričam u superlativu. Tako i danas jer je to veliki klub, kao što je veliki klub i moj Borac. I danas Željo ima svoj stil, svoj šarm, ima kvalitetan tim, pogotovo na bočnim pozicijama, napadu, na pzicijama špica i polušpica. Zadnja linija je iskusna, dva krila brza, polušpic je igrač čija lopta ima oči. Moramo ući maksimalno ozbiljno i motivisano, da u svakom trenutku znamo šta radimo i da uspijemo da smanjimo taj neki naš pad koncentracije koji nam je boljka“.

Trener Borca osvrnuo se na prošlu utakmicu u kojem je Borac pružio dobru partiju ali nije postigao gol, pa je kažnjen od Slobode sa dva pogotka.

"Prosto je nemoguće da smo mi utakmicu od Slobode izgubili. Dve prečke, šanse, Tatar, Popara, Jovo, oni dva šuta iz kontre i našeg posjeda. Dva šuta - dva gola. Oni su se stoički odbranili i uspjeli su u tome. Rekao sam mojim momcima prvi put ne zamjeram ništa. Na strani smo stvarali dosta šansi, ali imali smo pad taj koncentracije. Željo može jednim potezom to da kazni, kao što možemo i mi. Nemam šta da zamjerim za tu utakmicu. Kad ide dobro to je isključivo zasluga tima, a kad ide loše tu je odgovornost trenera, to je jasno".

Lalatović je još jednom ponovio da respektuje klub sa Grbavice.

"Znam da sam zahtjevan trener, ali ovog puta moji igrači moraju da uđu 200 posto, da ispoštuju sve ono što budem tražio od njih, maksimalno koncentrisani 90 minuta protiv velikog tima kao što je Željo. Ja s poštovanjem izgovaram njegovom ime, kao što se s poštovanjem treba da izgovara i ime Borca. Sastaju se dva vrhunska kluba sa dobrim timovima, sjajnim navijačima i jednostavno ekipa koja bude bila bolja i bude pravila manje grešaka doći će do pobjede", istakao je Lalatović.

Čestitke za Zrinjski "Zrinjskom čestitam na sjajnoj utakmici i pobjedi. Nije to bitno da li je to Zrinjski, Borac, Željo ili Sarajevo, ta pobjeda je jako važna za bh. fudbal. Iako su nam rivali, volio bih da Zrinjski uđe u grupnu fazu, konačno da to uradi jedna ekipa iz BIH. Volio bih za početak napravimo taj pomak u BIH i da imamo jednog predstavnika, ako je suđeno da to bude Zrinjski, evo volio bih da uspiju u revanšu da predstave bh fudbal na najbolji način i da prođu u grupnu fazu jer je to dobro za sve nas", rekao je Lalatović.

Štoper Borca Marko Gajić ocijenio je da je Željezničar dobro organizovana ekipa.

"Željo je jedan od najvećih klubova u Bosni i samim tim nas očekuje jako teška i bitna utakmica za nas. Pokazali su protiv Tuzle da su kvalitetna i dobro organizovana ekipa, prije svega u napadu. Došlo je dosta novih igrača u našu ekipu, dobro treniramo, uigravamo se, podižemo formu iz utakmice u utakmicu, sve bolje prihvatamo zahtjeve i principe koje šef nameće i to je pravi put kojim treba da nastavimo kako bismo bili u vrhu tabele. Ovo je veliki derbi, šteta što ne igramo u Banjaluci, da igramo pred više publike, ali svakako će biti dobra utakmuica. Ekipa koja bude više željela pobjedu će pobijediti“, rekao je Gajić.

M:tel Premijer liga BIH, 6. kolo:

Petak

Sarajevo – Sloboda

Subota

Borac – Željezničar 17.00

Tuzla siti – Leotar 17.30

Sloga Meridian – Široki Brijeg

Nedjelja

Posušje – Igman

Odgođeno

Velež - Zrinjski