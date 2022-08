"To je sramota, šta će ljudi misliti o meni": Vahidu Halilhodžiću uništena reputacija

Fudbalski savez Maroka riješio je da otpusti Vahida Halilhodžića nakon što je selekciju odveo na Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Profimedia

Iskusni strčunjak iz Bosne i Hercegovine Vahid Halilhodžić dobio je otkaz na mjesto selektora Maroka samo nekoliko mjeseci pred Mundijal na kojem je trebalo da učestvuje sa tom reprezentacijom. Iako su takve promjene neobične, Vahi ovo nije prvi otkaz koji dobija nakon što je sa nekim timom izborio plasman na Svjetsko prvenstvo.

Ovo je treći put da nekadašnji reprezentativac Jugoslavije dobija otkaz nakon što je sa reprezentacijom izborio plasman na Svjetsko prvenstvo, a od dosadašnja četiri pokušaja da stigne na Mundijal samo je Alžirce predvodio na najvećoj smotri svjetskog fudbala.

U intervjuu za Dnevni avaz, Vahid Halilhodžić pričao je o novoj fazi svoje trenerske karijere, otkazu koji je dobio zbog problema koje je imao sa najvećim zvijezdama fudbala u Maroku.

"To mi se događa već treći put, a to je previše. Nešto neobjašnjivo, s jedne strane. Ma ja znam šta je bilo, ali da se to ponovi treći put, kao da sam proklet. Nikome se to nije dogodilo, ni kao igraču ni kao treneru. Treba to shvatiti, svariti. To je čak i jedna vrsta sramote, šta će o meni misliti ljudi. A ja sam samo radio svoj posao i nisam dao da mi neko određuje ono što je moj posao. To je to", počeo je legendarni fudbaler Veleža i Nanta.

Ostaje da se vidi da li će odluka koju je donio Fudbalski savez Maroka biti odlična ili potpuno pogrešna.

"Vrijeme će sve pokazati... Moj cilj je bio da četvrtu selekciju odvedem na Svjetsko prvenstvo, što nije uspjelo nijednom treneru na svijetu. Za tri godine rada stvorena je jedna mlada, perspektivna ekipa. Situacija je bila izvanredna, mora biti tako kad stalno pobjeđuješ. Najveći kredibilitet jednog trenera su rezultati, sve ostalo je filozofija. Samo rezultati daju kredibilitet i stabilnost, ali kod mene je taj slučaj apsurdan. Treći put su se upetljali politika i biznis. U Japanu je glavni razlog za raskid saradnje bio biznis, jer su sponzori htjeli da na Svjetsko prvenstvo vodim tamošnje tadašnje vedete koje su bile na izmaku - nisu igrale u klubovima, povrijeđeni...", ispričao je Vaha.

Halilhodžiću je nakon otkaza u Maroku stigla nova ponuda, čak i prilika da ode u Katar, ali...

"Dobio sam ponudu da preuzmem reprezentaciju koja ide na Svjetsko prvenstvo. Bili su čak spremni da promijene selektora, tako su mi rekli. Međutim, treba mi malo odmora od svega ovoga. Nije lagano", zaključio je Halilhodžić.