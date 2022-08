Jović psovao i šutirao flašicu, oglasio se trener: "Ako je Luka ljut..."

Srpski napadač Luka Jović je bio bijesan kada ga je Vinćenco Italijano zamijenio u remiju Empolija i Fiorentine (0:0), a evo šta na to kaže trener.

Fiorentina je odigrala vrlo lošu utakmicu u gostima protiv Empolija i vraća se samo sa bodom u džepu (0:0), što je svakako ispod očekivanja, posebno jer su posljednjih 25 minuta igrali sa igračem više.

Srpski napadač Luka Jović uspio je da izbori isključenje Sebastijana Luperta u 67. minutu, međutim nije ostao na terenu da "dovrši" posao jer ga je trener Vinćenco Italijano izveo iz igre u završnici. Zbog toga je Jović bijesno napustio teren, šutnuo je flašicu i opsovao pred kamerama, evidentno bijesan nakon ove partije...

Kao i svaki napadač, Jović se nadao da će ostati na terenu i da će dovesti svoj tim do pobjede, međutim Italijano je odlučio da na teren pošalje Kabrala, Brazilca koji je zimus došao kao direktna zamjena za Vlahovića.

"Poznajem veoma dobro Jovića, to je fantastičan momak. Ako je ljut, to je zato što nije postigao gol, tako da to nije problem. Mora još samo da poradi na fizičkoj spremi, kvalitet koji posjeduje je već nevjerovatan", poručio je Italijano na konferenciji za medije na kojoj je "spustio" tenzije.

Iako je Jović postigao gol na debiju prethodnog vikenda protiv Kremonezea, bio je frustriran koliko njegov vezni red nije mogao ništa da kreira na stadionu Empolija, tako da je uglavnom bio izolovan.

Za skoro 90 minuta na terenu, svega 16 puta je imao dodir sa loptom. Nije uspio da uputi nijedan udarac ka golu rivala i to ga je očigledno pogodilo, posebno jer je uspio da pomogne svojoj ekipi da izbori isključenje i tako olakša poziciju na terenu, međutim nije ostavljen da "dovrši posao".

