Objavljene su cijene: Crvena zvezda pušta u prodaju pakete ulaznica za Ligu Evrope!

Crvena zvezda je saopštila cijene paketa ulaznica za Ligu Evrope.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda se plasirala u grupnu fazu Lige Evrope gdje je očekuju mečevi sa Monakom, Trabzonsporom i Ferencvarošem, a s obzirom na to da je prvi meč na "Marakani" zakazan već za 8. septembar - srpski šampion je odmah saopštio cijene ulaznica i stavio ih u prodaju!

Paketi karata su od danas u prodaji i na blagajnama i onlajn, a prvenstvo kupovine imaju sezonci, dok nakon toga počinje prodaja ulaznica za sve ostale zainteresovane.

Sezonci će moći u ponedjeljak 29. avgusta od 12 do 19 časova da kupe ulaznice, kao i u utorak (30. avgusta) i srijedu (31. avgusta) od 10 do 19 časova na blagajnama. Takođe, članovi i sezonci će pakete karata moći da kupe u četvrtak (1. septembra) i petak (2. septembra) od 10 do 19 časova, a od subote kreće regularna prodaja za sve zainteresovane i trajaće do utakmice sa Monakom (četvrtak, 8. septembar, 21 čas).

Karte ćete moći da kupite i onlajn, istim danima kao i na blagajnama, ali bez vremenskog ograničenja, jer će sajt biti dostupan 24 časa.

Ovo su cijene ulaznica za Ligu Evrope!

Izvor: FK Crvena zvezda

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!