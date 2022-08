Marinović zvanično predstavljen: Čast mi je što sam se vratio, Borac me učinio boljim čovjekom!

Borac i zvanično predstavio Vinka Marinovića.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Vinko Marinović u nedjelju je vodio prvi trening nakon povratka u Borac, a u ponedjeljak je i zvanično predstavljen kao novi trener banjalučkog kluba.

Nakon sedam godina Marinović se vratio u klub čiji dres je nosio prije nego što je otišao u Crvenu zvezdu i tako naslijedio još jednog bivšeg zvezdaša, Nenada Lalatovića, koji je u petak podnio ostavku.

Na zvaničnom predstavljanju u ponedjeljak Marinović je rekao da mu je čast što se vratio u klub koji je od njega napravio boljeg čovjeka.

"Čast mi je što sam se vratio u fudbalski klub Borac. Tih šest godina što sam proveo kao igrač i trener su me učinili boljim čovjekom i nadam se da ću opravdati ukazano povjerenje. Trenutni fokus nam je samo na prvoj narednoj utakmici, ne razmišljam o onome što je bilo ni o onom što će biti, već smo usmjereni samo na prvu narednu utakmicu koja nas očekuje", rekao je Marinović.

On će imati zadatak da popravi igru crveno-plavih koji u prvih sedam kola Premijer lige BIH polovičan učinak - tri pobjede, tri poraza i remi, a "vatreno krštenje" Marinović će imati u srijedu, protiv najtežeg mogućeg rivala – Zrinjskog, branioca titule.

"Što se tiče igre moramo da popravimo energiju u svim segmentima. U protekla dva dana smo nešto uigravali za utakmicu sa Zrinjskim (16.30 op.a.) pa ćemo da vidimo kako to da izgleda. Najvažnije je da popravimo odnos prema igri. Vremena za pripremu tog duela nemamo mnogo. Ispred sebe imamo ekipu koja je u prošloj sezoni ostvarila značajne uspjehe, a u Evropi su igrali dobro i kvalitetno. Imaju kvalitet u svim fazama igre, što su pokazali i na internacionalnoj sceni. Malo im je nedostajalo da se plasiraju u grupnu fazu. Odigrali su samo dva meča u prvenstvu, sada se vraćaju. Imali su jednu jako tešku evropsku utakmicu koja je trajala 120 minuta, nažalost po njih nisu izborili plasman u narednu fazu, tako da je sigurno i to ostavilo traga na njih i nadam se da ćemo iskoristiti taj njihov psihološki momenat koji bi mogao da bude presudan u ovoj utakmici. Već od tog meča moramo da popravimo odnos, ako nemate tu energiju, ako nemate taj prvi odnos, onda sve pada u vodu. Moramo da igramo mnogo angažovanije, uz veću želju jer bez toga nema uspjeha, bez toga se ne može. Očekujem da budemo kvalitetniji u nekim fazama igre i nadamo se da ćemo to uspjeti da ostvarimo", poručio je Marinović.

Zbog cajtnota, u ovim trenucima se, ističe Marinović, ne razmišlja ni o kakvim promjenama kada je riječ o igračkom kadru.

"Nemamo puno vremena da sad mislimo o tome, jednostavno pred nama je utakmica sa Zrinjskim a odmah poslije toga ide duel sa Širokim Brijegom tako ćemo sve morati da rješavamo u hodu. Ukoliko bude bilo potrebe, razgovaraćemo sa upravom kluba. Kroz naredne četiri utakmice, do prvenstvene pauze, iskristalisaće se i sastav. Ta pauza će nam dobro doći, ali do nje ima još mnogo. Biće nam potrebna jedna dobra organizacija u svemu i moramo da računamo na sve igrače koje imamo u rosteru."

Novoimenovano strateg Banjalučana osvrnuo se i na posljednja pojačanja koja su stigla u crveno-plavi tabor – Nikolu Ninkovića i Alena Jurilja.

"Ninković jeste imao dugu pauzu i vidi se na njemu da još mora da radi, to je jedan postupak koji mora da prođe svaki igrač. Što se tiče Jurilja, prošao je pripreme sa Domžalama, izgleda dosta korektno na treninzima. Obojica dobro rade i vjerujem da će brzo ući u konkurenciju za tim."

Bogoljub Zeljković, potpredsjednik Borca, istakao je da se Marinović "vratio kući".

"Bio je i igrač našeg kluba, a sada počinje svoj drugi trenerski mandat. Takođe, ovim putem želim da se zahvalim javno Nenadu Lalatoviću i stručnom štabu na svemu što su uradili u proteklom periodu. Svi su došli u klub sa namjerom da se naprave dobre stvari, da se naprave dobri rezultati, ali spletom raznih okolnosti start nije bio onakav kakav smo svi željeli. Nakon posljednje utakmice, Lalatović je podnio neopozivu ostavku jer je smatrao da u ovom trenutku on više ne može da izvuče više od naše ekipe. Iako smo bili protiv toga, na kraju smo to prihvatili. Hvala mu na svemu, pokazao je da je veliki trener, ali prije svega jedan veliki čovjek. Želim mu mnogo sreće u nastavku karijere, kao i njegovim saradnicima, i sve najbolje u životu. Odlučili smo da njegova zamjena bude Vinko Marinović, koji dobro poznaje ligu, naš igrački kadar i to su bili glavni razlozi zbog čega smo odlučili da naš prvi izbor bude Vinko i bogu hvala da smo uspjeli da se dogovorimo", rekao je Zeljković, navodeći da Borac ne odustaje od zacrtanih ambicija.

"I dalje je cilj borba za trofeje. Smatramo da imamo kvalitetan igrački kadar koji može da odgovori zahtjevima koje je ispred njih postavio klub."

Predsjednik Borca Stojan Malbašić istakao je, u svom obraćanju novinarima, da je Marinović bio opcija za preuzimanje trenerske komande još prije godinu dana.

"Imao je svoje privatne razloge da ne prihvati, tako da smo se sad odlučili za njega. To je čovjek koji je vodio vrlo uspješno šampionske ekipe Sarajeva i Zrinjskog, mladu reprezentaciju BiH, tako da očekujemo da će i sa Borcem da napravi očekivan rezultate", rekao je Malbašić, osvrnuvši se i na sam odlazak dosadašnjeg trenera.

"Do razlaza sa Lalatovićem je došlo zbog loše igre i loših rezultata. Uz jedan realan razgovor, došlo se do zaključka da on više nije u mogućnosti da podigne ekipu i da neku novu energiju za bolje sutra, tako da je dogovoren sporazumni raskid ugovora."

U svom prvom mandatu od marta 2014. do marta 2015. godine Marinović je vodio Borac na 25 prvenstvenih utakmica u kojima je upisao 11 pobjeda pet remija i devet poraza, te na pet kup utakmica u kojima je zabilježio četiri pobjede i poraz.

Nakon Borca vodio je Zrinjski, mladu selekciju BIH, a potom Sarajevo u kojem je radio do maja prošle godina od kada je bez angažmana.