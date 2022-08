Dogovorio transfer, spakovao porodicu i kad je sletio - sve otkazano!

Ajaks je ovog ljeta zaradio 215 miliona evra, ali su smatrali da je dati 20 na Okamposa previše raskalašno i zato je transfer propao.

Izvor: Instagram/lucasocampos11/Screenshot

Ajaks je ovog ljeta zaradio čak 215 miliona evra od transfera, a skoro polovina ukupnog novca stigla je od prodaje Antonija u Mančester junajted. Poslije velike drame i uslovljavanja, Ajaks je pristao da proda svog Brazica za oko 100 miliona evra "crvenim đavolima", ali to je ujedno značilo i da im je ostalo samo 72 sata kako bi doveli direktnu zamenu za njega pošto je trener Alfred Šruder digao glas.

Činilo se da će to biti Hakim Ziješ, ali je na kraju rukovodstvo napravilo zaokret i sve dogovorilo sa Seviljom za transfer argentinskog fudbalera Lukasa Okamposa. Pristali su da plate obeštećenje od 20 miliona evra, dogovorili su i platu sa Okamposom, međutim kada je fudbaler sletio u Amsterdam sa porodicom - rekli su mu da sve propada!

Dok je Okampos letio sa porodicom za Holandiju, zasjedao je Nadzorni odbor Ajaksa koji na kraju nije odobrio transfer od 20 miliona evra. Smatrali su da je to neodgovorno poslovanje, tako da Ajaks na kraju neće dovesti Okamposa kome su upropastili dan. Rezervisao je privatni let, pozdravio se sa svima u Sevilji, pričao sa novinarima na aerodromu, spakovao cijelu porodicu, da bi ga ružno iznenađenje sačekalo po slijetanju, dok ni izvinjenje nije pomoglo.

Okampos je naravno zbog svega bijesan, a šta tek reći za sportskog direktora Sevilje. Monči je računao da je posao završen i prije potpisa, tako da se okrenuo angažovanju novih igrača umjesto Okamposa. Navodno su dogovorili dva transfera i "potrošili" novac od prodaje Argentinca, a nezvanično je direktna zamjena za njega trebalo da bude Adnan Januzajz iz Sosijedada.

Nije poznato šta će sada biti sa njima, ali je jasno da Ajaks i Sevilja bar neko vrijeme neće poslovati. "Ispala" se ne prašta, a interesantno je da to istovremeno znači da Tadićev tim neće angažovati novog igrača umjesto Antonija pošto nemaju dovoljno vremena do kraja prelaznog roka. A imali su čitavo ljeto, međutim odlučili su da čekaju sve do kraja kako bi izvukli što više novca od Mančester junajteda.

Tako će Šruder u nastavku sezone biti bez jednog od najboljih igrača i bez prave zamjene, pa se očekuje da se tome prilagodi i sam Dušan Tadić koji će najvjerovatnije preći na desno krilo, dok je ove godine igrao čak i centralnog veznog, što nije njegova najbolja pozicija u timu.