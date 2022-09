"Najvažnije mi je da igra u ritmu!" Selektor BiH o prelasku Pjanića u UAE: To je njegova odluka i podržavam je!

Ivajlo Petev je na konferenciji za novinare govorio o odlasku Miralema Pjanića iz tabora Barselone.

Izvor: Promo/FS BiH/Feđa Krvavac

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Ivajlo Petev saopštio je spisak igrača na koje računa za posljednja dva meča u okviru B Lige nacija, protiv Crne Gore i Rumunije.

"Zmajevi" će 23. septembra ugostiti Crnu Goru i ako trijumfuju, steći će pravo nastupa u baražu za EURO 2024. Tri dana kasnije, u posljednjem kolu, bh. tim će gostovati Rumuniji.

Na spisku bugarskog stručnjaka našao se i Miralem Pjanić, koji bi, prema posljednjim informacijama, karijeru trebalo da nastavi u Šaržahu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Pjanić je vrlo iskusan čovjek i jako dobar igrač. To je njegova odluka i ja ga podržavam. Znam da bi svaki igrač volio da igra svaku utakmicu, a on je odlučio najbolje za sebe. Meni je najvažnije da on igra u ritmu", istakao je Bugarin, koji o Crnoj Gori, prvom narednom rivalu, ističe:

"To je jedna ozbiljna ekipa i smatram da su opasniji u gostima nego kod kuće. Način na koji igraju nam ukazuje na to. Bitno je da budemo spremni na svaku situaciju koja se može desiti tokom utakmice. Pokazali smo u prethodnim susretima dobru igru i ovo je meč koji nam je mnogo važan. Želimo da dođemo do bodova, nije važno na koji način. Imamo dosta vremena i odlučićemo s kojom ćemo postavkom da se suprotstavimo Crnoj Gori", poručio je Petev.

Nakon četiri kola, BiH ima osam bodova, Crna Gora je na sedam, Finska ima četiri, dok je Rumunija na tri boda.

