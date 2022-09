Najveći stadion na svijetu za koji niste čuli! Mondo iz Praga: Strahov prima 250.000 i ima kulu od 80 metara

Stadion Strahov uskoro puni čitav vijek postojanja, a ovo impresivno znanje je najveći stadion na svijetu iako vjerovatno nikada niste čuli za njega. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Dok se u Pragu igra Eurobasket u “ukletoj” “O2 areni”, na potpuno drugom kraju grada u odnosu na impresivnu halu od 18.000 mjesta nalazi se najveći stadion na svijetu. A vjerovatno nikada niste čuli za njega! Stadion Strahov nalazi se na samom sjeveru Praga i nije lako opisati koliki je. Prima teško pojmljivih 250.000 gledalaca i prostire se na 63.500 kvadratnih metara! Da stavimo u perspektivu – prosječan fudbalski teren zauzima oko 7.000 kvadratnih metara!

Napravljen je 1926. godine u duhu panslavenstva, kao igralište na kojem će se održavati razna sportska dešavanja, ali prije svega sokolski sletovi. Soko je sport koji je iznikao iz ideje panslavizma, a njegov začetnik je Miroslav Tirš, istoričar čije je ime u Beogradu već dugi niz godina sinonim za dobro poznatu kliniku. Davne 1862. upravo u Češkoj je započeo ideju sokolskih susreta I sokolskih društava pod parolom "u zdravom tijelu zdrav duh", a nekih šezdesetak godina kasnije za potrebe sokolskih susreta izgrađen je stadion koji je i danas najveći na svijetu. Pogledajte kako izgleda ovo impresivno zdanje:

Ideja Miroslava Tirša je bila da se širom slovenskog svijeta od Češke, Poljske i Slovačke, preko Jugoslavije sve do najdaljih krajeva ruske imperije stvore drušva koja će se baviti mješavinom aktivnosti u koje su spadale gimnastika, dizanje tegova, mačevanje, pa i konjički sportovi i streličarstvo.

Sokolska uniforma Sokolsku unifomu je dizajnirala spisateljica Karolina Svetla, a ona se sastoji od braon ruskih pantalona, jakne poljskih revolucionara, crnogorske tradicionalne kape i košulje "garibaldijevke".

Ideja zbližavanja slovenskih naroda, ali i promocije zdravog života i pravih vrijednosti omladini je brzo zaživjela i sokolska društva širom slovenskog dijela svijeta su se neočekivano brzo i neočekivano brojno omasovila. Toliko da je u jednom trenutku bilo potrebno da se napravi gigantski stadion sa 250.000 mjesta za gledaoce i sa mjestom za desetine hiljada takmičara na terenu!

KULA OD 80 METARA I TRIBINA KOJU NE MOŽETE DA SAGLEDATE

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Stadion se nalazi na jednoj uzvisini sa koje može da se vidi bezmalo cijeli Prag, a toliko je veliki da njegova južna tribina, koja je dosta kraća od istočne i zapadne ni sa jednog dijela velikog platoa ispred stadiona ne može da se vidi cijela.

Pored stadiona je nekoliko futurističkih malih objekata u brutalističkom stilu i ogromni obelisk koji se uzdiže 50 metara! Raspitali smo se i saznali da je to zapravo ventilaciona kula koja sprovodi vazduh u tunel koji ide ispod stadiona i da je mnogo veća nego što izgleda. Osim 50 metara koliko je vidljivo iznad zemlje ona ide i 30 metara ispod zemlje. Pogledajte je:

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Malih objekti oko nje su kontrolni objektiv Strahovskog tunela, a lada se baci prvi pogled na stadion vidi se da je "Veliki Strahov" u prilično lošem stanju, Ogromne slike velikana češke istorije okačene su na južnu tribinu kojoj smo prišli, a odmah može da se vidi kako se fasada kruni sa stadiona i kako već postoje velike rupe na nekim dijelovima objekta.

Zatekli smo nekog gospodina kako izlazi kolima sa stadiona, a kada smo vidjeli gomilu dijelova iza njega saznali smo da je to "Suda sport auto" – prodavnica auto dijelova! Kako budemo obilazili stadion saznaćemo da zaista nema čega nema u okviru samog stadiona – od fudbalskih terena do parkinga, saune, bazena, krosfit sale i teretane pa do sportske radne, Češke sportske unije, sportske gimnazije i čak prodavnice skijaške opreme!

SVE RĐA I RASPADA SE, ALI JE PRELIJEPO!

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Stadion je Alojz Driak projektovao kao drveni stadion 1926. godine, a drvo je zamijenjeno betonom šest godina kasnije. Rekonstrikcije su rađenje 1948. i 1975. godine, a sada se jasno vidi da decenijama ništa ozbiljno nije rađeno na stadionu. Od 2019. godine na njemu se više ne održavaju sportski događaji, ali daleko od toga da i dalje Strahov ne služi svojoj svrsi!

Sada je stadion sa čije desne strane se nalazi veliki kompleks studentskih domova centralni kompleks omladinske škole Sparte iz Praga koja tu drži sve treninge mlađih kategorija, a ima i gdje! U 65.000 kvadratnih metara prostora stane mnogo toga, a na pošto je donji dio zatvoren za posjetioce, morali smo da se popnemo na tribine. Vidjeli smo da je u narednim danima u Strahovu planirano održavanje ljetnjog bioskopa, a kada smo se popeli moglo je da se vidi da je i sam sprat prije nego što se uđe na samu tribinu ogroman.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Iskoristili su zapuštenost objekta lokalni umjetnici da nacrtaju veliki broj grafita, a zanimljivo je da u prostorijama koje su nekada bile toaleti i kancelarije sada su smješteni ili radnici koji imaju svoje radionice unutra ili su jednostavno prostorije napuštene i u njima se vide šut, stare limenke i razno smeće. Table na kojima se vide brojevi sektora tribina su zarđali što daje pojačava već prisutni utisak drevnosti i polakog raspadanja ovog impresivnog objekta.

Ipak, iako sve polako propada bez obzira na sve manjkavosti koje hodnici Strahova otkrivaju, objekat je jednostavno veličanstven. A kada se zapravo stupi na tribine...

ŠTA STAJE U 65.000 KVADRATNIH METARA? ŠTA TI PADNE NA PAMET!

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Stadion prima 250.000 ljudi, a od toga na tribinama može da se vidi oko 56.000 sjedećih mjesta i ostatak koji je pokriven ili dugim jednostavnim drvenim klupama ili jednostavno samo betonom koji tako go i oštećen stoji i čeka posjetioce.

Kada uđete na tribine morate da se pazite jer tribine imaju mnogo rupa i mnogo dijelova koji djeluju kao da će se odlomiti u svakom momentu, ali i prvi pogled vas preplavi oduševljenjem. Ljudi moji, nešto ovako ne postoji nigdje!

Kada se uđe zaslijepi vas zelenilo brojnih trening terena za fudbal, ali uskoro vidite da to nije sve. Tu je nevjerovatnih osam terena za fudbal, a u uglu baš kod južne tribine je i teren za odbojku na pijesku, sa sve drvetom pored njega koje pruža hlad ovom terenu!

Kada smo stigli zatekli smo i kraj treninga jedne od mlađih selekcija Sparte i vidjeli omladince ovog velikana kako testiraju jednog od svojih golmana.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Na zapadnoj tribini uzdiže se i nevjerovatna loža koja je nekada služila kao pres centar, a izgčeda futuristički, skoro kao nešto što bismo mogli da vidimo u nekom naučno-fantastičnom spektaklu u bioskopu.

Sa visine zapadne tribine vidi se i jedan dio Praga, kao i kompletan veliki kompleks studentskih domova "Strahov Koleji". A ispod je srce jednog velikog fudbalskog kluba!

OVDJE KUCA SRCE SPARTE!

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Kompletna omladinska škola Sparte iz Praga smještena je ovdje. Ogromna upravna zgrada zajedno sa velikim parkingom pored nje stoje unutar ovog nevjerovatnog stadiona. Mladi asovi koji se nadaju da će kroz koju godinu ili kroz desetak godina obući dres Sparte stalno prolaze.

Od dječaka od četiri ili pet godina koji dolaze sa mamom i tatom, do tetoviranih juniora Sparte koji žele koliko već sutra da zaigraju u meču češke lige ili u Evropi – stalno se vidi neko ko ulazi i pozdravlja se sa portirom, ulazi u zgradu i izlazi iz nje u opremi spreman za trening. Nekada stadion na kome se pred stotinama hiljada ljudi pojavljivao Tomaš Masarik na svom konju Hektoru sada je mjesto na kome se umjesto mladih "sokola" uče mladi fudbaleri. I to bi i Masariku i Tiršu bilo sasvim u redu!

ŠTA DALJE?

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Bilo je i prilično idiotskih ideja početkom XXI veka da se ovaj objekat sruši, ali srećom bilo je dovoljno prisebnih da shvate kakav bi gubitak ne samo za Prag i Češku nego generalno za sport ali i arhitekturu bio nestanak nečega ovako impresivnog.

Kada su sokolski susreti prestali da se održavaju u vrijeme komunizma održavale su se jednako impresivne Spartakijade, sve do 1985. godine, a poslije Drugog svjetskog rata ostalo je upamćeno da su dvije selekcije američke armije 28. septembra 1945. godine pred 40.000 ljudi odigrale meč američkog fudbala, što je vjerovatno dugo bio najposjećeniji meč američkog fudbala u Evropi u XX vijeku.

Nakon pada komunizma na Strahovu su počeli da se održavaju koncerti, a Vaclav Havel je 1994. godine otvorio obnovnelni "Svesokolski slet". Rolingstonsi su održali dva koncerta u avgustu 1990. godine pred 100.000 i 127.000 ljudi, a Pink Flojd je na Strahovu skupio 120.000 fanova na današnji dan 1994. godine.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Sada se prave brojne studije, projekti i planovi za adaptaciju stadionu i njegovo očuvanje jer je svijest o unikatnosti i istorijskoj bitnosti Strahova konačno pobijedila ideje o rušenju ovog arhitektonskog čuda,

Ipak, planovi nisu najsjajniji – planira se da se u Strahov inkorporiraju nekakvi šoping centri, hoteli i razne druge pomodne stvari kasne konzumerističke kulture, zato kada dođete u Prag sjedite na tramvaje 22, 23 ili 25 i idite do stanice "Strahov koleji", jer najveći stadion na svijetu možda neće biti tu još dugo.