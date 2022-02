Partizan pomjera standarde, ovo nam je injekcija za Zvezdu: Stanoje ponosan na spektakl - Sad hoćemo Murinjovu Romu!

Trener Partizana je bio ponosan na svoje pulene poslije još jedne pobjede u Konferencijskoj ligi i plasmana među 16 najboljih timova.

Izvor: MN PRESS

Kakva evropska noć u Humskoj! Fudbaleri Partizana plasirali su se u osminu finala Konferencijske lige, pošto su prašku Spartu savladali i drugi put - 2:1.

Golovi Rikarda Gomeša odveli su crno-bijele među 16 najboljih klubova novog UEFA takmičenja, a trener Aleksandar Stanojević bio je prezadovoljan učinjenim.

"Šta reći... Čestitam mojim igračima, našem klubu i našim vjernim navijačima što smo imali priliku da u jednom spektaklu napravimo istorijski uspjeh. Ponosan sam na igrače, znali su šta hoće od prvog minuta. Publika nas je nosila, naročito prvih 15-20 minuta", počeo je Stanojević.

Trener crno-bijelih je bio ponosan zbog dvije evropske pobjede u nokaut fazi takmičenja, a on smatra da bi njegova ekipa mogla da dobro nastavi i u narednoj rundi.

"Vjerujem u to, mislim da je to dobra injekcija za sve nas. Malo smo se potrošili, ali kad imate poziitvnu emociju, to je impuls za nas. Naravno da vjerujemo, od početka vjerujemo da ćemo nastaviti ovako da pomjeramo standarde korak po korak."

Stanojević ističe da će ova pobjeda biti dodatna motivacija za nedjeljni "vječiti" derbi.

"Navijači su imali veliku želju da nas bodre. Hvala im još 100 puta na tome. To nam je injekcija i sigurno da će nam značiti taj impuls. I nama to daje zadovoljstvo i nadam se da će nam to pomoći da prebrodimo umor. Idemo svi u karantin, spavaćemo u Zemunelu do derbija. Prvo ću analizirati ovaj meč pa ću već ujutru da nastavim pripreme za Zvezdu", otkrio je Stanojević kako će izgledati njegove pripreme za nedjelju.

Upitan da li ima neku želju za žrijeb osmine finala koji je na programu u petak, Stanojević ističe tim Žozea Murinja.

"Nemamo želju, svi su dobri rivali, atraktivni. Volio bih možda Romu zbog atraktivnosti, da naši navijači uživaju, zaslužili su."

Partizan nije morao da napadne od prvog minuta zbog povoljnog rezultata iz Praga, ali je to učinio i furioznom igrom uvećao tu prednost. Da li je to recept za derbi?

"Da ne otkrivamo recepte za derbi, željeli smo danas da postignemo dva gola, rekao sam igračima da je to dovoljno za prolaz dalje. Jer opasna su ekipa. Za derbi ima vremena, da prvo slegnemo utiske", spušta loptu trener crno-bijelih.

Odličnu partiju u redovima Partizana, između ostalih, pružio je Saša Zdjelar, koji je kao i u Pragu upisao asistenciju. Stanojević ipak nije želio samo njega da hvali.

"On je izvanredan već duže vrijeme, sve stvari je popravio. Ali vjerujte mi ako jedan igrač zakaže u ovom načinu igre, onda svi možemo da uđemo u problem. Ne bih izdvajao nikoga, mislim da su svi danas bili naoštreni sa velikom energijom. Htjeli smo da pokažemo da smo spremni da budemo dio istorije", poručio je Aleksandar Stanojević.