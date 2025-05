"Jokiću, jesi namjerno htio da te isključe?": Kad je čuo ovo pitanje, odmah iskolačio oči

Nikola Jokić nije mogao da vjeruje šta su ga pitali poslije isključenja na meču Oklahome i Denvera, pošto su novinari potencirali da je to uradio namjerno. Iskolačio je oči na to pitanje i shvatio da ga uopšte ne poznaju.

Izvor: YouTube/DNVR Sports/Screenshot

Nikola Jokić odigrao je jednu od najlošijih utakmica u svojoj karijeri u NBA plej-ofu pošto je u teškom porazu od Oklahome (149:106) isključen već krajem treće četvrtine. Igrao je i prije toga slabo Jokić, imao je 17 poena, osam skokova i šest asistencija, uz još šest izgubljenih lopti, a na kraju i šest faulova zbog kojih je morao da izađe iz igre.

Čak četiri od šest dobio je u trećoj četvrtini nakon što je imao konstantnu borbu sa Luom Dortom i Džejlenom Vilijamsom, dok je "isključujući" faul bio zbog nepravilno postavljenog bloka. "Skupljao" je Jokić ofanzivne faulove zbog ponovo čudnog sudijskog kriterijuma, bio je vidno frustriran kako ga arbitri ne sude, da bi na kraju od novinara dobio prilično ružno pitanje: Da li je to Jokić namjerno pravio faulove da bi ga isključili?

Nikola Jokić iskolačio oči zbog pitanja Izvor: YouTube/House of Highlights

"Da li sam namjerno? Htio sam da postavim dobar blok, samo se tako desilo. Džejlen Vilijams je igrao protiv mene u posljednje dvije utakmice, nije razlika u odnosu na prošlu, bio je agresivan. Nije radio ništa drugačije", rekao je Jokić.

"Nisam rekao ništa za peti faul, mogu da postavim pitanje sudijama", branio se Nikola Jokić od toga što je imao kraći razgovor sa arbitrima, dok se osvrnuo i na situaciju kada je Rasel Vestbruk jedini koji je došao da ga štiti od "batina": "On je sjajan saigrač i uvijek će tu biti za mene, reagovao je i dobio tehničku grešku. Da li je zaslužio? Ne znam, to nije moje da pričam o tome. Da li cijenim što me brane saigrače? Da, naravno".

Šta je Jokić rekao o debaklu?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Svjestan je Nikola Jokić da je njegova ekipa "pregažena" u Oklahomi i da su pokazali mnogo manje nego što se očekivalo od njih, ali nije htio da pravi dramu od toga - zna da se ovakve utakmice prosto dešavaju i da samo ne smijete da ih uzmete zdravo za gotovo.

"Samo je jedan tim igrao večeras. Čak i promašaji, izgubljene lopte... Bili su mnogo bolji od nas i zato je rezultat tako užasan po nas", rekao je Jokić i dodao: "Mi svi razumijemo šta se desilo i da ne želimo ovo, moramo da budemo bolji".

Što se tiče agresivnosti i duela, ističe da mora i sam bolje: "Ovo ne treba da zaboravimo, moramo da budemo bolji, da vidimo šta smo uradili u prvoj utakmici i nismo u drugoj i da naučimo. Kako je Adelman reagovao? Onako kako treba. Mi treba da budemo bolji, nije njegova greška, svih nas je. Mislim jeste malo i njegova, ali svi moramo da se popravimo".

Podsjetimo, naredni meč Denvera i Oklahome igra se u noći petak na subotu od 4 ujutru, a rezultat je trenutno 1:1.