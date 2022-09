Dodik u posjeti crveno-plavima: Želim da Borac ima važnu ulogu i u regionu i Evropi!

"Za stogodišnjicu kluba očekujem najjači Borac koji će skrenuti pažnju na tih 100 godina postojanja", poručio je Dodik.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

On je istakao da će podrška biti nastavljena jer je Borac klub koji to zaslužuje, te najavio da želi da u godini kada Borac bude proslavljao 100 godina crveno-plavi imaju najjaču moguću ekipu.

U razgovoru sa predsjednikom Borca Stojanom Malbašićem i ostalim članovima uprave upoznao se sa onim što je urađeno na Gradskom stadionu, kao i sa planovima za budućnost.

"Podrška g. Dodika nam mnogo znači, on je izdvojio određeni novac koji je bio potreban za izgradnju i završetak radova na ovom terenu. Postavljanje trave planirano je za 4-5 dana tako da očekujemo da će za nekih 15-20 dana ekipa moći da igra na Gradskom stadionu i Banjalučani će moći da gledaju ovaj novi Borac koji će igrati nadam se mnogo bolje na novom terenu i uz podršku publike ostvarivati bolje rezultate", rekao je Malbašić i dodao da je u toku postavljanje novog semafora.

"Postavljamo novi semafor uz pomoć g. Dodika i Vlade RS, a planiramo veliku rekonstrukciju stadiona kako bi ga doveli na nivo da možemo igrati što veći broj evropskih utakmica. Stavljaju se brojači karata, planirana je rekonstrukcija istočne tribine, biće postavljen krov, a ispod će se uređivati objekti koji su potrebni za funkcionisanje kluba", najabio je Malbašić.

Milorad Dodik istakao je da će Fudbalski klub Borac imati podršku, jer treba da igra značajnu ulogu, kako u BiH tako i u regionu i Evropi.

"Borac je tradicija ovog grada, ovog kraja. Čast svim klubovima, ali želimo da napravimo Borac prestižnim klubom i najvažnijim u Republici Srpskoj, koji može da nosi takmičenja i na nivou Evrope i regiona. To je naša ideja. Kada smo krenuli da saniramo probleme, počeli smo od desetak miliona maraka duga, napravili smo presjek, učinili smo to i stvorili stabilne uslove za finansiranje ekipe, počeli smo da stvaramo tim. Odmah je krenula i potreba za sanacijom terena. Uloženo je 1.100.000 evra od čega je Vlada RS dala 250.000 evra kao početni iznos da bi se mogla dobiti ostala sredstva i teren će biti završen za nekih 15-ak dana kao smo vidjeli. Ostao je problem semafora i to smo sada riješili. Danas se montira novi semafor i stadion će dobiti novi izgled", rekao je Dodik.

Ne odustajemo od Nacionalnog stadiona "Ovo ne znači da smo mi odustali od Nacionalnog stadiona koji smo mi ranije najavljivali. Potrebno je da se napravi jedna sinergija grada i republičkih organa i da se napravi jedan nacionalni stadion, a ovo će svakako uvijek ostati dobar Gradski stadion u Banjaluci", rekao je Dodik..

U razgovoru sa ljudima iz Borca najavio je da će Borac za stogodišnjicu kluba, 2026. imati najjaču ekipu u posljednje tri decenije.

"Očekujem najjači Borac koji će skrenuti pažnju na tih 100 godina postojanja. A najbolje ćemo skrenuti pažnju ako budemo imali dobru ekipu. Učiniću sve da zajedno sa partnerima u klubu i ljudima okolo u toj godini imamo najbolji mogući sastav. Da bismo to imali morali smo ove godine da pravimo stadion, da pravimo ekipu. Ove godine moramo da budemo u vrhu, to čini Borac primamljivim. Ništa ne može preko noći. Ali za 100 godina kluba napravićemo niz manifestacija, malo šta na ovim prostorima može da se pohvali da može da proslavi 100 godina. Fudbalski klub Borac zaslužuje svaku vrstu pažnje“, istakao je Dodik.

Tokom posjete Gradskom stadionu on je najavio i izgradnju nove atletske staze.

"Atletičari koji vrijedno rade i treniraju, dobiće savremenu atletsku stazu prema najsavremenijim standardima, spremnu za takmičenja na najvišem nivou. Radovi će početi čim odavde izađu ove teške mašine“.

Ova najava obradovala je banjalučke atletičare, a Radislavka Račić, trener AK Banja Luka istakla je da Banjaluka konačno više neće biti atletski mrtva.

"Ovo je jako značajno i za trenažni proces i za to da više nismo atletski mrtvi. Želimo da ljudi dolaze ovdje, da imamo atletska takmičenja i turistički i svakako je to pozitivna stvar. Ovo je 20 godina stara staza koja se nije čuvala adekvatno, tako da će ovo sada biti velelepan stadion koji ima dušu kao što ima iinače. Hvala svima i želim sreću svim sportistima koji ga koriste“, rekla je Račićeva i najavila dolazak najbolje srpske atletičarke Ivane Vulete u Banjaluku.

"Ivana je bila gost predsjednika Dodika i rekla je tada da želi da dođe u Banjaluku ne samo kao gost nego i da skače. Mi ćemo da učinimo sve da ona dođe, koja prilika će da bude zavisi od njenih obaveza, da li će biti upriličeno nešto za nju samu ili takmičenje, vidjećemo", rekla je Račićeva.