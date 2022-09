Vinko Marinović realan: Borac ne izgleda kako ja želim - za sve je potrebno vrijeme, koje mi, nažalost, nemamo

Banjalučani u subotu na stadionu "Mlakve" u Novom Gradu dočekuju Velež (16 časova), sa željom da ostvare pozitivan rezultat, te tako započnu seriju dobrih izdanja.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Od povratka na klupu Borca prije desetak dana, Vinko Marinović vodio je "crveno-plave" na dva derbi meča, na kojima je ostvaren polovičan učinak. Banjalučani su prvo savladali Zrinjski, aktuelni šampion BiH savladan je minimalnim rezultatom 1:0, nakon čega je Borac doživio neuspjeh u gostima protiv Širokog Brijega (0:2).

Priliku za uvećanje bodovnog salda Marinovićev tim imaće u subotu, kada će u Novom Gradu ugostiti Velež (16 časova).

"Dolazi nam Velež, ekipa koja je posljednju utakmicu odigrala zaista dobro i pobijedila Tuzlu siti 4:0. Gledali smo tu utakmicu, u svim fazama bili su izuzetno kvalitetni. Radi se o ekipi koja je igrala Evropu, pa stoga igra promjenljivo, ali polako izlaze iz krize. Imaju iskusnog trenera i igrače koji dugo igraju Premijer ligu BiH, tako da nam u goste dolaze sa puno samopouzdanja", rekao je Marinović o sutrašnjem rivalu, a zatim se osvrnuo i na partije svog tima.

"Odigrali smo protiv Zrinjskog sa dobrom energijom, bili manje-više kvalitetniji u svim fazama igre i mislim da je to bila dobra utakmica. U Širokom Brijegu smo pravili dosta grešaka i na našu žalost domaći su to iskoristili i došli do prednosti. Igrali smo zatim bolje, stvorili nekoliko prilika, koje nismo iskoristili. Sada moramo ući sa dobrom energijom i željom. Radili smo ove sedmice kako bismo popravili segmente koji nisu bili dobri, iako je vrijeme veoma kratko. Znam da ekipa može i nadam se da ćemo dati sve od sebe kao protiv Zrinjskog. Nadam se da nam se greške neće ponavljati i da ćemo doći do pozitivnog rezultata", svjestan je Marinović da protiv Mostaraca neće biti nimalo lako.

Ponovo Borac neće biti kompletan. Trojica igrača su van stroja, tako da će novi strateg morati da potraži alternativna rješenja na njihovim pozicijama.

"Meleg je već dugo van stroja i polako se vraća. Andrić je protiv Zrinjskog osjetio bol koji polako prolazi, ali ni na njega ne možemo još računati. Takođe, Spremo ima problema sa koljenom. Ima nezgodno istegnuće medijalnog ligamenta, iako je odigrao utakmicu u Širokom Brijegu. Međutim, ni njega sada nema."

Na pitanje šta je potrebno učiniti da Borac uđe u seriju dobrih izdanja i rezultata, Marinović je dao jasan odgovor.

"Tek deset dana sam tu. Malo je vremena prošlo. Od ovih igrača koje imam na raspolaganju pokušavam izvući maksimum. Pobijedili smo Zrinjski, a za neku seriju dobrih rezultata potrebno je mnogo dobrog rada. Potrebno je napraviti sistem, nije to nimalo lako. Sve zahtijeva vrijeme, koje mi, nažalost, nemamo. Nije to ono kako ja želim da izgleda. Još upoznajem ekipu, nisam učestvovao u selektiranju ekipe", jasan je Marinović.

NIKOLA NINKOVIĆ Nikola Ninković od dolaska u Borac odigrao je samo tridesetak minuta, u Širokom Brijegu. "Treća nedjelja otkako je ovdje, a nije dugo igrao. Moramo pratiti njegovo stanje. Čekamo pauzu, tada ćemo imati više vremena da se podignemo. Ninković može odgovoriti na više pozicija, polušpic, u nekim rotacijama i kao zadnji vezni, ali za to je potrebna dobra fizička sprema. Ima kvalitetan pas, tehniku, tako da ga treba koristiti tamo gdje je najkvalitetniji", rekao je Marinović o popularnom "Džigiju".

Svoje viđenje sutrašnjeg meča dao je i Alen Jurilj.

"Dočekujemo ekipu Veleža, koja je lošije ušla u prvenstvo, ali to nas ne smije zavarati. Dvije godine zaredom igraju Evropu, dosta igrača već dugo igra zajedno, ali vjerujem da niko protiv nas kada igramo na domaćem terenu ne može biti favorit. Nadam se da ćemo odigrati kvalitetnu utakmicu. Zrinjski može biti pokazatelj kako treba da igramo. Novi trener je stigao, još usvajamo njegove ideje, tako da smo prvu sedmicu mogli na treninzima vidjeti šta očekuje od nas. Mislim da će to u narednom periodu biti sve bolje, jer imamo mnogo kvalitetnih pojedinaca, iskusnih i dobrog trenera i ako uđemo u seriju i uvežemo par dobrih rezultata trebalo bi da budemo tamo gdje nam je mjesto."

Kasno se priključio ekipi, nije prošao pripreme, ali brzo se ukopio među "crveno-plavima".

"Nisam igrao od kraja prošle sezone. Propustio sam početak prvenstva, protiv Zrinjskog je to dobro izgledalo, dok smo protiv Širokog Brijega odigrali nešto lošije nego što se od nas očekuje. Mnogo je novih igrača i treba vremena da se međusobno upoznamo. Mislim da bi kroz naredni period to trebalo nadoći i da ćemo se pokazivati u najbolje svjetlu", poručio je Borčev ofanzivac.

Admir Musić iz Sarajeva delegiran je za glavnog arbitra duela u Novom Gradu, koji gledaoci u direktnom prenosu mogu ispratiti na TV Arena Sport.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 10. KOLO:

Subota:

Borac - Velež (16.00)

Sloboda - Željezničar (16.00)

Sloga Meridian - Tuzla siti (19.00)

Nedjelja:

Posušje - Zrinjski (16.00)

Igman - Leotar (16.00)

Sarajevo - Široki Brijeg (19.00)