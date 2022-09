Juniori Borca idu u Izrael na duel Lige šampiona: Za ovo smo se pripremali čitavo ljeto!

Juniori Borca spremni za svoje prvo učešće u UEFA Omladinskog Ligi šampiona. "Raduje me što me u Banjaluci zaustavljaju ljudi i interesuju se za naš dvomeč", rekao je trener Borčevih juniora Zoran Dragišić.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Takmičenje u Ligi šampiona počelo je ove sedmice, a već naredne počinje borba za učešće u UEFA Omladinskoj Ligi šampiona.

Grupnu fazu Omladinske Lige šampiona obezbijedile su već 32 ekipe iz najjačih evropskih liga, a još 32 pobjednika nacionalnih juniorskih prvenstvava boriće se za osam mjesta u grupnoj fazi koja pripadaju "stazi šampiona".

Prvi put u istoriji među njima je i juniorska ekipa banjalučkog Borca koja je prošle sezone osvojila šampionsku titulu u BIH.

Žrijeb nije bio baš naklonjen crveno-plavima koji su za protivnika dobili izraelski Ašdod iz istoimenog grada južno od Tel Aviva.

Borčevi omladinci u ponedjeljak kreću na put od 3.000 kilometara, a pred odlazak u Izrael svoja očekivanja iznio je trener Zoran Dragišić, njegov pomoćnik Ranko Stanarević, kao i juniori Savo Šešić i Sergej Bogdanić.

"Mislim da nismo imali sreće prilikom žrijeba jer ekipa Ašdoda dolazi iz Izraela, a ta zemlja je u ovom uzrastu vicešampion Evrope. Evo prije dva dana juniori Makabija Haifa koji su bili drugoplasirani u prvenstvu Izraela pobijedili Benfiku u Lisabonu, a mi imamo za protivnika ekipu koja ej šampion te lige. Ovo govorim ne da tražimo alibi nego da cjelokupna javnost bude svjesna sa kakvim se protivnikom sudaramo", rekao je trener Zoran Dragišić na početku konferencije za novinare i nastavio:

"Ono što nas može da raduje je što imamo dvioje vezane pobjede u ligi i mislim da imamo dodatnu sigurnost na tom psihološkom planu . Ekipu Ašdoda ne poznajemo onoliko koliko bismo htjeli, ali dobili smo materijale koje ćemo stručni štab i ja da analiziramo i pokušamo da se adaptiramo kako bismo pružili što bolju utakmicu u Izraelu. Naš protivnik je dug put od 3.000 kilometara, vrućina koja poslovično vlada u Izraelu, ali tu nema prostora za alibi. Mi ćemo sto posto dati maksimum i imponuje nam što smo prva generacija koja učestvuje u omladinskoj ligi šampiona".

Stanarević: Dostojno ćemo predstavljati klub Pomoćnik u stručnom štabu juniorske ekipe Borca, Ranko Stanarević istakao je da će ova ekipa dostojno predestavljati klub u Izraelu. "Ekipa će izaći i dati svoj maksimum, momci dobro rade, sve bolje i bolje idemo u prvenstvu i mislim da ćemo dostojno predstavljati svoj klub. Idemo maksimalno pa šta nam Bog da", rekao je Stanarević.

Dragišić je izrazio zadovoljstvo što u Banjaluci vlada dobro interesovanje za istorijski nastup Borca u Omladinskoj Ligi šampiona.

"Kao bivšem igraču kluba i treneru koji je ovdje niz godina, jako mi je drago što me sreću ljudi u gradu i interesuju se kako će to izgledati. To mi daje samo jedan dodatni impuls, kako meni tako i stručnom štabu i igračima da damo svoj maksimum. Da li će to biti dovoljno znaćemo u srijedu naveče“.

Upitan šta bi to bio pozitivan rezultat, Dragišić je odgovorio:

"Naravno da bi nam najviše odgovarala pobjeda. Ali realno gledajući sve okolnosti, put, kao i naše neiskustvo igranja Lige šampiona mislim da bi neriješen rezultat bio jako dobar rezultat, a ne bih bio nezadovoljan ni sa minimalnim porazom, ali uz zadovoljavajuću igru tako da u revanšu pokušamo uz našu publiku da napravimo iznenađenje".

Na njemu i stručnom štabu biće da pripreme svoju ekipu za ovaj dvomeč, ali kako je istakao, pritisak je nešto sa čime će svi igrači morati da se nose.

"Mi kao stručni štab i kao ljudi koji edukujumo naše igrače, pokušali smo da im približimo kako će ta utakmica izgledati. Ali taj pritisak koji će osjetiti, moraju sami sa njim da se izbore. Sasvim jedno je kad ih mi pripremamo na treningu, a drugo kada izađete na teren i osjetite tu dozu pritiska. Svaka utakmica nosi dozu pritiska, a pogotovo utakmica Lige šampiona i sigurno je da će to na ove momke uticati. Pritisak uvijek može da utiče na dva načina – pozitivno i negativno. Ja se nadam da će to biti motivacioni pritisak i da će uticati pozitivno da daju sve od sebe. Imaju kvalitet, s tim da smo mi zaista mlada ekipa. Naša ekipa koja je osvojilo bila je većinom 2003. i 2004. godište ,samo je Savo bio 2005. godište, a sad nam je većina ekipe 2005. U seniorskom fudbalu ta godine ne znači ništa, ali u omladinskom fudbalu i šest mjeseci znači jako puno. Ovo govorim bez ikakve želje da tražimo neki alibi", istakao je Dragišić.

Defanzivac Savo Šušić jedan je od rijetkih članova šampionske ekipe koji je i dalje u timu, a uvjeren je da on i saigrači mogu da ostvare dobar rezultat u Izraelu.

"Imamo stvarno dobru ekipu koja može da napravi pozitivan rezultat. Pripremali smo se čitavo ljeto za ovu utakmicu tako da ne vidim razlog zašto ne bismo mogli da ostvarimo dobar rezultat. Mislim da imamo isto kvalitetnu ekipu kao što je bila ona koja je osvojila titulu i vjerujem da možemo do dobrog rezultata", rekao je Šušić.

Njegov saigrač Sergej Bogdanić ističe da im dobre igre u domaćem prvenstvu daju samopouzdanje.

"Putujemo u Ašdod sa velikim amcibijama i daćemo sve od saebe da ostvarimo naš cilj. Raduje nas pozitivan niz u ligi, želimo da ga nastavimo i u ovoj utakmici. Igramo revanš kod kuće pred svojom publikom, na svom stadionu i to je možda neka pozitivna stvar, a mi ćemo dati sve od sebe da u tu utakmicu uđemo sa pozitivnim rezultatom", poručio je Bogdanić.

Duel Ašdoda i Borca igra se u srijedu od 18 časova, a revanš je 2. oktobra u Banjaluci.

U slučaju da crveno-plavi eliminišu Izraelce, u narednoj rundi će odmjeriti snage protiv pobjednika duela između mađarske Budimpešte i Jelgave iz Letonije.

Reporter MONDA putuje sa ekspedicijom Borca u Ašdod i sve novosti, foto i video materijale iz Izraela moći ćete da pratite na našem portalu!