Banjalučani danas na stadionu "Mlakve" u Novom Gradu dočekuju Velež (16 časova), sa željom da ostvare pozitivan rezultat, te tako započnu seriju dobrih izdanja.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri Borca danas od 16 časova na stadionu "Mlakve" u okviru desetog kola m:tel Premijer lige BiH dočekuju ekipu Veleža. "Rođeni" u Novi Grad stižu nakon velike pobjede nad Tuzlom siti u prošlom kolu. Izabranici Amara Osima su u tom meču "pregazili" tim iz Simin Hana sa 4:0.

S druge strane, izabranici Vinka Marinovića nakon poraza u prošlom kolu na "Pecari" od Širokog Brijega (2:0), danas će tražiti pozitivan rezultat s kojim bi započeli eventualnu seriju dobrih rezultata.

Svjestan je i Marinović da nije imao dovoljno vremena od preuzimanja klupe Borca da "posloži karte" onako kako želi o čemu je govorio i u najavi utakmice.

"U Širokom Brijegu smo pravili dosta grešaka i na našu žalost domaći su to iskoristili i došli do prednosti. Igrali smo zatim bolje, stvorili nekoliko prilika, koje nismo iskoristili. Sada moramo ući sa dobrom energijom i željom. Radili smo ove sedmice kako bismo popravili segmente koji nisu bili dobri, iako je vrijeme veoma kratko. Znam da ekipa može i nadam se da ćemo dati sve od sebe kao protiv Zrinjskog. Nadam se da nam se greške neće ponavljati i da ćemo doći do pozitivnog rezultata", rekao je Marinović.

Borac neće biti kompletan ni u ovoj utakmici, a ovog puta će im nedostajati tri igrača. U rosteru Banjalučana protiv Veleža se neće naći Meleg, Andrić i Spremo.

Inače, ovo će biti treća utakmica Marinovića na klupi Borca, a u dosadašnje dvije ima polovičan učinak - pobjedu nad Zrinjskim i pomenuti poraz na Pecari.

Admir Musić iz Sarajeva delegiran je za glavnog arbitra duela u Novom Gradu, koji gledaoci u direktnom prenosu mogu ispratiti na TV Arena Sport.

Tekstualni prenos ove utakmice možete pratiti na našem portalu klikom na "RAZVOJ DOGAĐAJA".

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 10. KOLO:

Subota:

Borac - Velež (16.00)

Sloboda - Željezničar (16.00)

Sloga Meridian - Tuzla siti (19.00)

Nedjelja:

Posušje - Zrinjski (16.00)

Igman - Leotar (16.00)

Sarajevo - Široki Brijeg (19.00)