Sergej asistirao, Ćiro pogodio – za prekid mučenja Lacija protiv Verone!

Srpsko-italijanska kombinacija povela je Lacio ka trijumfu.

Po ko zna koji put je srpsko-italijanska veza odvela Lacio do pozitivnog rezultata!

Mučili su se nebeskoplavi sa Veronom, a onda su Sergej Milinković-Savić i Ćiro Imobile uzeli stvari u svoje ruke i uz mat u dva poteza stigli do treće pobjede u sezoni:

LACIO – VERONA 2:0 (0:0)

/Imobile 68, Luis Alberto 90+6/

Više od sat vremena Rimljani nisu uspijevali da nađu put do mreže gostiju, koji su se veoma dobro branili na Olimpiku, sve do tog 68. minuta, kada se je Lacio stigao do vođstva.

Džoš Doig htio je da spriječi da jedna lopta ode u aut nakon ispucavanja golmana Lorenca Montipa. Nije u tome uspio, preuzeo ju je Manuel Lacari ostavivši za Sergeja Milinkovića-Savića, koji "teledirigovanim" centaršutem pronalazi Imobilea na suprotnoj stativi.

Pogledajte taj trenutak:

Do kraja meča, Lacio je uspio i da udupla prednost, nakon što je Luis Alberto bio precizan u šestom minutu nadoknade.

SERIJA A - 6. KOLO

Atalanta - Kremoneze 1:1 (0:0)

/Demiral 74 - Valeri 78/

Bolonja - Fiorentina 2:1 (0:0)

/Barou 59, Arnautović 62 – Martinez Kvarta 54/

Leće – Monca 1:1 (0:1)

/Gonzalez 48 – Sensi 35/

Sasuolo – Udineze 1:3 (1:0)

/Fratezi 33 – Beto 75, Samardžić 90+1, Beto 90+3/

Juventus - Salernitana (20.45)

Odigrano u subotu:

Napoli - Specija 1:0 (0:0)

/Raspadori 89/

Inter - Torino 1:0 (0:0)

/Brozović 89/

Sampdorija - Milan 1:2 (0:1)

/Đuričić 57 - Mesijas 6, Žiru 67 pen/

U ponedjeljak:

Empoli - Roma (20.45)

